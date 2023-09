Da Bliz presentazione in anteprima della nuova Fiat 600

TRIESTE - Fa tappa anche a Trieste il roadshow della Fiat 600 "The Italian Upgrade", che porterà l'ultima nata di casa Fiat in ogni angolo del Bel Paese. L'appuntamento è fissato per sabato 30 settembre, alle 19, alla concessionaria Bliz FIAT, in via Flavia 120. Il nuovo modello è un concentrato di tecnologia e comfort e, con il suo stile unico, rappresenta la massima espressione della Dolcevita. L'evento sarà impreziosito da un aperitivo di benvenuto e dj set. Per partecipare registrati a questo link.