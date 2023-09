Peugeot 2008, da Bliz debutta il nuovo SUV francese compatto

TRIESTE - Settembre si rivela un mese entusiasmante per gli appassionati di auto e sostenibilità a Trieste con una serie di eventi imperdibili, che si terranno presso lo showroom Bliz di Trieste in via Flavia 47. Il primo evento in calendario è la presentazione del nuovo Peugeot 2008 prevista per venerdì 15 settembre. Una serata dedicata alla celebrazione dell'innovazione automobilistica e dell'eleganza alla francese. Il nuovo Peugeot 2008 si contraddistingue per un design audace, tecnologia all’avanguardia e prestazioni di alto livello, promettendo di soddisfare le esigenze dei guidatori più moderni.

Focus sull'innovazione

Per svelare tutti i segreti di questa meraviglia a quattro ruote, gli esperti di Peugeot Bliz saranno a disposizione del pubblico, illustrando le nuove e innovative funzionalità che rendono il veicolo uno dei più avanzati sul mercato. Parliamo di design audace, tecnologie all'avanguardia e un mix perfetto di comfort, sicurezza e piacere di guida. Ma l'evento non sarà solo un'occasione per scoprire le ultime novità nel mondo dell'auto: la serata sarà accompagnata da Dj set, bollicine e finger food a bordo della qualità eccezionale in ogni dettaglio. Per ulteriori dettagli e prenotazioni: link