Da Bliz un workshop dedicato alla mobilità sostenibile

TRIESTE - Sabato 16 settembre, lo showroom sostenibile Bliz Citroën, situato in via Flavia 47, ospiterà un workshop dedicato alla mobilità sostenibile, inserito nel contesto della Settimana Europea della Mobilità. L'evento avrà inizio alle ore 16.00 e offrirà ai partecipanti l'opportunità di scoprire le ultime tendenze in tema di mobilità green, con particolare attenzione al risparmio energetico. Il workshop sarà l’occasione per interagire con esperti del settore, condividere idee e scoprire come possiamo tutti contribuire a un futuro più green.

Il programma

ore 16:00 Benvenuto

ore 16:30 Workshop sulla mobilità elettrica

ore 17:30 Test Drive elettrico con driver campionessa italiana

Per ulteriori dettagli e prenotazioni: https://www.blizauto.it/novita/sali-a-bordo-della-settimana-europea-della-mobilita-sostenibile