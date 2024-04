Bob Brown, padre dell'ambientalismo australiano, ospite speciale del Triestebookfest

Nell’ambito di una collaborazione tra le rassegne Triestebookfest e Pordenone Docs Fest, domenica 14 aprile, al Caffè San Marco di Trieste (ore 11.00), viene proposta una conversazione tra Bob Brown, padre dell’ambientalismo australiano, e la giornalista e ambientalista Elisa Cozzarini, per raccontare cinquant’anni di attivismo per la salvaguardia della natura.

Politico e attivista, Bob Brown è stato capace di guidare il successo inaspettato dei Verdi nel Parlamento australiano. Poi ha lasciato la politica per dedicarsi a salvare le foreste e la fauna selvatica con la sua Fondazione.

Classe 1944, Bob Brown si è laureato in Medicina a Sidney nel 1968. Il suo impegno inizia nel 1982, con la battaglia per salvare l'ultimo corso d'acqua selvaggio della Tasmania, il fiume Franklin. Una campagna che portò all'arresto di 1.500 persone. Tra i seicento attivisti che finirono in carcere c'era anche Brown, che passò 19 giorni in cella. Il giorno dopo il suo rilascio, nel 1983, fu il primo esponente dei Verdi eletto al Parlamento della Tasmania. Grazie al suo impegno decennale, le aree protette in Tasmania raddoppiarono, raggiungendo 1,4 milioni di ettari nel 1989.

Eletto nel 1996 al Senato, portò al centro dell'agenda politica temi quali la lotta al cambiamento climatico e la riforma dell'assistenza sanitaria previdenziale. È stato segretario dei Verdi australiani dal 2005 al 2012, quando si è dimesso per creare la Fondazione che porta il suo nome e portare avanti il suo impegno ambientalista, in particolare in difesa della foresta pluviale di Tarkine. Attualmente è sotto processo per aver pacificamente ostacolato l'abbattimento e l'incendio di alberi secolari.

Fonte potente e gentile di ispirazione per tutti coloro che si impegnano per la salvaguardia della natura, Bob Brown vede la sua vita come un intreccio indissolubile con lo straordinario ciclo di vita degli alberi, i giganti della foresta. The Giants è infatti il titolo del film che racconta la sua vita, che verrà presentato a Cinemazero in anteprima nazionale per il Pordenone Docs Fest, sabato 13 ottobre, alle ore 10.00. Celebrato come uno dei documentari australiani di maggior successo, ha mobilitato individui e comunità in difesa delle foreste, facendo in modo che il contrasto alla deforestazione diventasse parte dell'agenda politica del Paese.