Tutti pazzi per Bora Mata, in piazza Unità 150 girandole per l'Ucraina

Tutti pazzi per le 150 girandole di piazza Unità. Anche quest'anno il festival Bora Mata, kermesse triestina dedicata al vento più famoso d'Italia, ha invaso il salotto buono del capoluogo del Friuli Venezia Giulia. La novità dell'edizione 2022 è rappresentata dal colore delle girandole, visto che sono stati scelti il giallo ed il blu, in onore all'Ucraina martoriata dall'invasione russa ormai da 100 giorni. Organizzata dalla Prandicom e dall’Associazione Museo della Bora, in collaborazione con il Comune di Trieste e con il contributo della Regione, la manifestazione giunta alla sua sesta edizione durerà fino al 20 giugno.

Moltissimi gli eventi e le iniziative collaterali al festival (che si possono consultare a questo link, dove è possibile leggere il programma completo). Da questa mattina piazza Unità però è stata teatro della consueta reazione da parte sia dei triestini, ma anche dei tanti turisti che in questi giorni affollano la città. Selfie con le girandole, fotografie, video, seguiti dall'invito da parte degli organizzatori di condividere tutto sui social grazie all'hashtag #boramata.