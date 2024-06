All'asta le girandole di Boramata

TRIESTE - Nell'ambito di Boramata domani domenica 23 giugno attraverso un'offerta libera saranno messe all'asta le protagoniste dell'evento: le girandole, “piccole” opere d’arte, ma pur sempre girandole “XL”, realizzate dai ragazzi del primo anno del percorso di istruzione e formazione professionale finanziato per addetto alle lavorazioni edili con materiali tradizionali, innovativi ed ecosostenibili di Edilmaster, finanziato dalla Regione Fvg attraverso l’AT Effepi. Siamo molto orgogliosi - ha voluto sottolineare Walter Lorenzi, direttore di Edilmaster - di poter dare, anche quest’anno, il nostro contributo nella realizzazione delle bellissime girandole che hanno riempito Piazza Unità". Le girandole di questa edizione sono state realizzate mescolando competenze manuali (per la realizzazione del riempimento) e capacità digitali (per la progettazione a pc e realizzazione con taglio laser dei dischi in legno di copertura). La raccolta sarà devoluta all'Astad Odv, che opera, dal 1960 con un rifugio ad Opicina rivolto agli animali abbandonati.