Il No Borders inizia con il botto: Brunori Sas è il primo nome del festival

E' Brunori Sas il primo nome della 27esima edizione del No Borders Music Festival 2022. Il cantautore italiano si esibirà domenica 31 luglio (apertura porte ore 11, inizio concerto ore 14) ai Laghi di Fusine, uno dei luoghi più affascinanti del comprensorio montano, in cui la natura mostra le sue infinite famme di colore dipingendo il bosco e i laghi con sfumature uniche. I biglietti per il concerto saranno in vendita a partire dalle ore 12:00 di lunedì 11 aprile online su Ticketone.it e dalle ore 11:00 di sabato 16 aprile nei punti vendita autorizzati Ticketone.