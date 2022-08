A Duino Aurisina Calici di Stelle

Due serate di Calici di Stelle per Duino Aurisina - Devin Nabre?ina il 5 e 6 agosto all'Infopoint di PromoTurismo FVG – Sistiana. Il grande successo delle passate edizioni ha spinto il Comune di Duino Aurisina, ente patrocinante, e la Pro Loco Mitreo, ente organizzatore, a raddoppiare le serate per dare modo a un maggior numero di produttori e partecipanti di presenziare a questo appuntamento così apprezzato dal pubblico, per dare risalto al riconoscimento “Duino Aurisina Città Italiana del Vino 2022”. L’appuntamento è a Sistiana Mare, presso la Palazzina Infopoint di PromoTurismo FVG, con la degustazione di vini e prodotti tipici. Un inedito connubio tra entroterra e mare per celebrare le eccellenze del territorio. Dall’aperitivo fino a mezzanotte sarà possibile degustare le tante etichette degli eccellenti produttori. Due serate all’insegna dei vini del Carso e di molti altri prodotti enogastronomici da degustare ammirando la splendida cornice panoramica della baia di Sistiana. Orario dalle 19 alle 24 Info: tel. 348.5166126 – 349.6649480 prolocoaurisina@libero.it.