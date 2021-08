Dal 18 agosto "Trieste Calling the Boss" con Joe Bastianich e Vanessa Peters

Dal 18 al 21 agosto, a San Giusto e piazza Verdi, torna Trieste Calling the Boss, manifestazione nata nel 2012 per festeggiare il concerto di Bruce Springsteen a Trieste e diventata un appuntamento fisso che convoglia ogni nno un afflusso di pubblico da città e fuori. La musica fa da collante e punta ad attrarre spettatori di tutte le età, come avviene ai concerti del Boss. Massima apertura anche sui generi musicali: protagonista il rock a 360 gradi, rock in tutte le sue declinazioni, dai momenti più cantautorali e raccolti alle esplosioni elettriche. Dopo una nona versione ridotta, in versione streaming a causa della pandemia, si ritorna dal vivo. L’associazione Trieste is Rock colloca quindi questa edizione del Trieste Calling The Boss all’interno del festival “Hot in The City” prodotto assieme a Good Vibrations Entertainment nel cartellone di Trieste Estate al Castello di San Giusto. Si aggiungono inoltre alcuni appuntamenti in Piazza Verdi. Tra i nomi che si esibiranno sul palco Vanessa Peters Band, Antonio Ornano, Joe Bastianich & La Terza Classe, Antonio Ornano, Blood Brothers - The Bruce Springsteen Show, Prisoners of rock'n'roll e molti altri (programma completo https://www.facebook.com/callingtheboss)