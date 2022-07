Calory Sonory Music Fest, al polo Toti arriva l'alternative rock

Il calore dell’estate più calda di sempre si unisce agli impulsi sonori in arrivo dal bollente underground Triestino, in un moto di fresco alternative rock pronto a infiammare il Polo Giovani Toti.

Ad aumentare la temperatura ci penserà, in ordine di apparizione, GuggeFaFraia, gli Essi Parlano, Piccolaggiunta, Beat On Rotten Woods, Corpi Contundenti , BencazzadaDiscoParty 2.



Il 30 luglio il termometro sarà l’ultimo dei vostri pensieri.



17:00 _________ GuggeFaFraia è un gruppo di giovani musicisti nato nel 2019 che ha deciso di creare una guggen, la formazione attuale presenta una ventina di elementi tra trombe, sax, percussioni, tromboni e sousaphone. Le guggen sono dei gruppi di musicisti formati prevalentemente da ottoni e percussioni (ma con l’integrazione anche di qualche sax), sono tipici del nord Europa, per i quali il periodo del carnevale è il preferito. I brani delle guggen spaziano dalla musica anni 80 fino ad arrivare ai brani degli ultimi anni. Come mai farne una qua a Trieste? Oltre per voler coinvolgere musicisti e pubblico in un nuovo sound allegro ed energico, nel febbraio 2019 a Trieste si è ospitato l’Eurocarnevale, un raduno di guggen provenienti da tutta Europa, che si svolge ogni anno in una città europea diversa. Ben 35 guggen quell’anno qui a Trieste, dove la nostra GuggeFaFraia ha dato il via alla sua musica per la prima volta.



18:00 _________ Essi Parlano >>> Demenziale programma di cinema, musica, fumetto, aneddotica e cultura popolare andato in onda dal 2011 al 2020 su Radio Fragola. Scomparsi dalle scene per due lunghissimi anni, attualmente sono impegnati (dal punto di vista sociale) in un mega-tour per celebrare i 10 anni di (questa specie di) carriera con una serie



19:00 __________ Una Piccolaggiunta in un mondo pieno di musica. L’influenza Alternative Rock stile anni 90 accostata da testi in italiano caratterizza Il trio composto da Massimo Capuzzo, Riccardo Percacci e Federico Coslovich che si è confermato finalista al Miela Music Contest del 2021 ed ha proseguito ad esibirsi nell’ambito della scena triestina con performance in strada, nei locali cittadini oltre che in svariati eventi privati. Che ne sarà del domani? Lo scoprirete tra stelle e sogni.



20:00 ____________ Beat On Rotten Woods >>> Mace, cantante e beatboxer, e il chitarrista Rob si incontrano musicalmente nel 2013 durante una collaborazione con il rapper Yane. Senza troppi giri di parole si mettono in testa di creare immediatamente qualcosa che vada oltre il solito concetto di rock band. Impugnata la chitarra ed affilata la loopstation, in breve tempo sfornano una manciata di canzoni che consentirà loro di esibirsi in numerosi locali e festival della zona, portandoli ad aprire anche a BobLog III al Teatro Miela e a suonare all’inaugurazione della 26a edizione del MittelFest. Nel 2016 danno vita al loro primo EP “STAY ROTTEN”, seguito dal videoclip “Shining people”. Sempre più affermati, negli ultimi mesi del 2017 decidono di affinare ulteriormente il loro BeatboxBluesIndustrialGrunge, arruolando tra le loro file il bassista Tilen, con i quali pubblicano all’inizio del 2018 il videoclip “SPACES”, piazzandosi fra i finalisti di Cortinametraggio 2018. Nel 2020 esce con l’etichetta Mold Records il loro primo LP “BEAT ON ROTTEN WOODS”, accompagnato dai videoclip di “The Cliff”, “Electronic Violator” e “Epiphany”.



21:00 __________ L’utopia dei Corpi Contundenti nasce nello spazio vuoto tra i numeri pari del 2022, in un moto spontaneamente post punk votato a far capire all’ascoltatore che il soggetto dell’ascolto è un corpo esso stesso, un corpo con altri corpi, dove il vivere la vita depotenziando la proposta soggettività patricinia non vale la candela: per farlo serve un ente contundente (la band) che non è un continente da fuori, ma un contundente di lato, da amico, da rivolta, da coscienza di classe.



22:00 ___________ Bencazzadadiscoparty2 sono una band alternative rock nata alla fine del 2007 per raccontare con un pizzico di adrenalina le piccole cose che accadono nella vita e nella testa dei suoi componenti. Il loro è un genere che ha variato numerose volte nome e forma, etichettato oggi con il titolo di “rock bencazzado”. Il nucleo originale di tre membri, Daniele “Johnny dePesce” Paravano alla chitarra, Daniele “Il MarzoDivo” Marzona al basso e Nicola “Nick Flamingo” Zucca alla batteria sarà poi completato nel 2008 con l’arrivo del cantante Marco “Branch Bacardi” Codarin. Dal 2017 si esibiscono in formazione allargata con Matteo “Yosmile Vancouver” Smaila (Chitarra). Attualmente hanno all’attivo più di 90 concerti. Il fulcro di ogni live è il coinvolgimento del pubblico. Divertirsi e far divertire. Questo è il motto bencazzado. SOUNDCLOUD https://soundcloud.com/bencazzadadiscoparty2