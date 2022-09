Puntino porta in teatro il canto pop dell'infanzia: debutto al Toti per il cantautore triestino

Un viaggio alla riscoperta dell’infanzia con l’ironia e la consapevolezza di un adulto. Venti canzoni come tappe di un percorso di crescita, narrato da un pianoforte e una voce. Questo e altro in “Da piccolo: un bimbo al pianoforte” nel recital del cantautore triestino Puntino, in scena al teatro del Polo Giovani Toti venerdì 30 settembre alle 21. Puntino è un cantante e polistrumentista appena 26enne ma con una lunga gavetta alle spalle e, dal 2019, parte del duo “Indaco”. I suoi spettacoli non si esauriscono nell’esecuzione dei brani ma sono arricchiti da video e parti recitate, create dallo stesso cantautore.

In questo “one man show”, Puntino farà entrare il pubblico nella sua cameretta d’infanzia, riprodotta nella scenografia, in un contesto intimo ma aperto a temi che toccano la crescita di tutti, come il cambiamento climatico e le mille forme di discriminazione. Le canzoni saranno quasi tutte inedite ed in anteprima esclusiva, tra cui il primo singolo “Capricci”, pubblicato su tutti i digital store il 31 maggio 2022, i tre successi di Indaco Duo (di cui Puntino è principale autore), e altri grandi brani di musica popolare italiana e non. (Qui il link per acquistare il biglietto).

“Una storia di crescita e di non-crescita”, spiega l’artista, “con la voglia di vivere ogni giorno una nuova e bellissima infanzia”, e aggiunge “sarà bello mostrarmi così, ‘come mamma m’ha fatto’ senza orpelli, basi, sequenze, tracce preregistrate o proiezioni: sarò solo io, la mia storia, quelle che ho scritto e una tastiera, con cui giocherò molto tra combinazioni di suoni inaspettate e peculiari, perché con questi primi concerti verrò al mondo e porterò le persone che vorranno tornare bambine nel mio”.

Uno spettacolo che porta una dedica speciale: “Sarà un tributo a mio padre – dichiara Puntino – scomparso poco prima di questo concerto e poco dopo averne dato l’annuncio. Ho deciso di eseguirlo comunque, nella versione integrale, com’era stata pensata in precedenza. Lui era il mio primo fan e mi piacerebbe pensare che lo ascolterà, come fosse seduto in mezzo al pubblico”.

Puntino, all’anagrafe Simone Forte, è compositore, cantante, percussionista e tastierista. Il nome d’arte prende spunto dalla prima ecografia di sua madre alla quarta settimana di gravidanza in cui lui, non ancora formato, sul monitor appariva come un puntino, appellativo che poi divenne il suo soprannome per tutta l’infanzia. Con un puntino sul viso e i capelli blu, porta ora in scena il suo sound pop sperimentale che unisce la fresca spensieratezza moderna con il cantautorato impegnato di valore.

Il suo percorso precedente – in duo come Indaco Duo - conta quasi un centinaio di live tra cui un’apparizione a “Guess my age”, un’esperienza a Sanremo ed un contratto nel 2021 con Azzurra Music, etichetta discografica di artisti del panorama italiano del calibro di Patty Pravo, Riccardo Fogli e Dodi Battaglia. Il suo primo singolo da solista è l’accattivante grido punk-pop di “Capricci”, seguito da “Riparo”, “Bimbi coi lividi” e “Da grande”.