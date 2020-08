Weekend al Cantera: ospiti Fred de Palma e Sister Cash

Il fine settimana in Baia di Sistiana (Duino Aurisina, Trieste) si apre, venerdì 7 agosto, alle 23.00, al Cantera Social Club con il rapper Fred De Palma e i suoi successi D’estate non vale, Adios, Una volta ancora, Il tuo profumo, Paloma, Sincera. Fra i rapper che più sono amati sia dai fan della musica pop che da quella hip hop, Fred De Palma è un artista che fa delle sonorità ballabili uno dei segreti del suo successo. Nuovo appuntamento con il sabato del Castigo all’insegna dell’atmosfera elettronica: sabato 8 agosto, dalle 18.00 con Jeff Eveline e dalle 21.00 con Simon Adams si potrà ballare sulla spiaggia.

Ritorna anche quest’anno il Carnevale estivo "Baia de Janeiro”, dalle ore 21.00 alla Caravella, la nuova versione tutta fluorescente e coloratissima del mitico Flower Power targato Enzo Zippo. Dopo i successi delle scorse edizioni, ritorna a Sistiana la coloratissima festa anni '60/'70, unica in regione, dedicata alla Hippie's Generation: Hippies, Rockers, Disco Music Fans, '70 Fashion Girls a ritmo della Disco Music e del buon vecchio Rock tra parrucconi, occhialoni, coroncine di fiori e pantaloni a zampa.

Il sabato notte dell’estate in Baia di Sistiana proseguirà con Luca Noale, Giovanni Mans e Master Dee alla consolle del Cantera Social Club mentre al Cantera Café, dalle 23.00, direttamente da "Riccanza" arrivano le Sister Cash, influencer, dj e modelle molto note.

Domenica 9 agosto al Cantera Social Club dalle ore 22.00 una serata all’insegna dei ricordi con tutte le migliori hit pop, rock e dance dagli anni 80 in poi con ben otto djs che hanno fatto divertire migliaia di persone: Cristiano Romani, Flo, Bacichi, Master Dee, Tea, Angelo Bellina, Lino Lodi e Renato Posani. Animatore Mr Jolly, ovvero Mauro Manni.

Fred de Palma

Nato a Torino nel 1989, Federico Palana (il vero nome di Fred De Palma) inizia la sua carriera musicale nel 2007 e si fa notare molto presto nell’ambiente dell’hip hop del capoluogo piemontese. Nel 2010 forma il gruppo Royal Rhymes con Dirty C. Con questa formazione Fred De Palma firma un contratto per la Trumen Records e il 23 novembre 2011 pubblica il suo album di debutto. Irrobustita la propria esperienza, nel 2012 decide di intraprendere un percorso solista e incide in sole due settimane il suo primo album, F.D.P., uscito il 6 novembre. Dopo essere entrato nel collettivo Roccia Music di Marracash, pubblica nel 2014 il suo secondo album, Lettera al successo. Uscito da Roccia, firma nel 2015 con la Warner e pubblica l’album BoyFred. La sua svolta musicale lo porta ad abbracciare un rap più vicino al pop, come si evince da Hanglover del 2017, album anticipato da singoli di successo come Il cielo guarda te. Ma è nel reggaeton che trova il successo assoluto, diventando un vero e proprio re delle estati italiane grazie a singoli come D’estate non vale e Una volta ancora con la cantante spagnola Ana Mena. Nel 2020 ha rotto il sodalizio con quest’ultima per collaborare invece con la brasiliana Anitta.

Jeff Eveline

Cresciuto a West Hollywood, con un DNA italiano-americano e una forte dipendenza underground, Jeff Eveline è un artista che ha stabilito la sua personalità sul palcoscenico come un selettore intrigante e molto ricercato attraverso DJ set molto lunghi e fatati. Il tocco di Eveline suona istantaneamente drammatico, cavalcando solchi sensuali, effetti granulosi, voci indistinte, riempimenti esotici di batteria, melodie oscure e narcotiche che convergono per uno storyboard pieno di carattere e colori. Questo approccio accattivante lo ha portato all'attenzione della star del DJ di tutto il mondo e si è esibito dalla nativa Los Angeles a Miami passando per Ibiza, Londra e Berlino.

Simon Adams

Simon Adams, DJ professionista dal 2000 dopo aver dedicato i primi anni della sua carriera alla ricerca di una sua identità stilistica, si avvicina al mondo dell’house e dei ritmi tribali nel 2003. Influenzato dal ritmo house spagnolo miscela sonorità funky a ritmi tribali. Forma la sua esperienza lavorando in alcuni locali tra i più noti club del nord est d’Italia e non.

Sister Cash

Le Sister Cash, Alessia e Giorgia Morosi Visentin, sono molto note: influencer, dj e modelle che, nel 2017, hanno anche iniziato a muovere i primi passi in tv e a prendere parte a qualche programma di prima serata. Nel 2018 hanno partecipato alla trasmissione MTV "Riccanza" come protagoniste e ora stanno lavorando su altri progetti interessanti. Nell’ultimo anno hanno anche voluto sviluppare un’altra loro passione, quella della musica, e con il nome “Sister Cash” hanno pubblicato una canzone inedita intitolata “Vitamina C”.

Alessia, la sorella maggiore, ha conseguito la laurea in Economia e Comunicazione alla LIUC e parallelamente ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo come influencer e DJ, pur collaborando con l’azienda di famiglia che si occupa di abbigliamento low cost.

Allo stesso tempo anche Giorgia ha scelto di coltivare due strade: da un lato lo studio in Economia e Management alla Bocconi e dall’altro la carriera di modella e fashion blogger.

Alessia e Giorgia lavorano come influencer e testimonial per diversi brand e vantano un grande seguito social, infatti i loro profili Instagram contano oltre 80mila like ciascuno, simbolo di come il pubblico ami seguire le loro vite tra studio, famiglia, amici, viaggi e feste.

Programma

IL Rapper Fred de Palma al Cantera Social Club

Venerdì 7 agosto, dalle 23.00

Jeff Eveline e Simon Adams al Castigo

Sabato 8 agosto, dalle 18.00

Carnevale estivo alla Caravella

Sabato 8 agosto, dalle 21.00

Le influencer, dj e modelle Sister Cash al Cantera Cafè

Sabato 8 agosto, dalle 23.00

Otto Djs per la serata dei ricordi

Domenica 9 agosto, dalle 22.00

Gallery