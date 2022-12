Capodanno: Maxino, Furian e Bombacigno portano al Bobbio il "Metaverso Domacio"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Arriva al teatro Bobbio il terzo Capodanno targato “Domace”, il 31 dicembre dalle ore 21.30. Uno spettacolo ambientato nel 2030 dove il Metaverso è realtà. Ma un manipolo di eroi si sta opponendo e continua ad uscirne… "per far casin"! È lo spunto dell’esilarante evento speciale col quale La Contrada e Domace festeggiano insieme al pubblico l’arrivo del nuovo anno: Meta-Verso di Capodanno, di e con Flavio Furian, Maxino, Elisa Bombacigno, Ornella Serafini, Alberto Bravin e Gualtiero Giorgini, e con i ballerini di Emporio Danza Sgt con le coreografie di Viviana Penso

Uno spettacolo di varietà, cabaret, musica, ballo e delirio della squadra Maxino-Furian-Bombacigno-Serafini. Quest’anno si esagera. Oltre al già rodato gruppo si aggiungono all’organico anche il can- tante e musicista Alberto Bravin (PFM, Big Big Train) e il poliedrico attore Gualtiero Giorgini. Un viaggio musical-cabarettistico nella follia in un Metaverso Domacio, in cui tutte le dinamiche futuristiche della tecnologia virtuale si scontrano inevitabilmente con l’inettitudine dei protagonisti, che dovranno cercare di uscire entro la mezzanotte da questa surreale e distopica situazione a colpi di brani classici, parodie e comicità. A complicare la già difficile missione ci si metteranno pure gli interventi dei personaggi di “Domace” (Uolter, Nella, Gelindo, Tepano…) che con i loro consigli cercheranno di aiutare i protagonisti nel loro compito generando però, se possibile... ancora più "casin".

Qui il link al trailer: https://bit.ly/3G9BBnb. Biglietti in vendita presso la biglietteria del Teatro (Via del Ghirlandaio, 12 • tel. 040.390613/948471), presso TicketPoint (Corso Italia, 6/c • tel. 040.3498276), sulla App gratuita della Contrada e on line sui siti contrada.it e vivaticket.it.