Ad aprile al Rossetti il concerto evento di Vinicio Capossela

Il 10 aprile il Rossetti ospiterà “Round one thirty five 1990 – 2020. Personal Standards” il concerto evento di Vinicio Capossela. La data è stata annunciata oggi dallo stesso cantautore, che ieri sera, venerdì 4 febbraio, si è esibito in duetto con Giovanni Truppi alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Nella mia ora di libertà” di Fabrizio De André.

Concluso l'impegno di Sanremo, Capossela tornerà quindi ad esibirsi dal vivo. Quella del 10 aprile sarà una serata speciale nella quale il cantautore ripercorrerà la storia e i brani del suo album d'esordio “All’una e trentacinque circa”: un disco, tra i più importanti della canzone italiana, diventato un culto e che non ha mai perso quella magia che lo rese un caso discografico nel 1990. Accompagnato dagli storici collaboratori Giancarlo Bianchetti, Enrico Lazzarini e Antonio Marangolo, che dei primi tre dischi aveva curato gli arrangiamenti, Capossela proporrà inoltre il repertorio dei suoi standard personali dei primi album.

I biglietti per il concerto saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di sabato 5 febbraio online su Ticketone.it, Vivaticket.it, nei punti vendita autorizzati e alle biglietterie del teatro. Tutte le informazioni sono consultabili sul sito www.vignapr.it. Evento organizzato da VignaPR e AND Production in collaborazione con il Politeama Rossetti – Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia