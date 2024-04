Capovilla/Manzan in acustico dal vivo all'ippodromo

Domenica 12 maggio, a partire dalle ore 17.00 all'Ippodromo di Trieste, il concerto in acustico di Capovilla e Manzan de Il teatro degli orrori all'interno dell'evento “Le sonorità alterntive dall'indie degli anni '90 ad oggi, in un piccolo festival in acustico”.

Pierpaolo Capovilla è un cantante e autore italiano, fondatore e frontman dei gruppi rock italiani One Dimensional Man e Il Teatro degli Orrori, con cui ha ottenuto un notevole successo sia a livello critico che commerciale. Si distingue per la sua voce potente e carismatica, nonché per le sue performance intense sul palco. In quello che una volta era l’indie italiano, Capovilla è un artista che ha unito in maniera unica il teatro d’avanguardia con la musica pop e rock, il tutto utilizzando un immaginario curatissimo e tetro apprezzato da migliaia di cultori.

Nicola Manzan è un polistrumentista trevisano che vanta collaborazioni in studio e dal vivo con band e artisti nazionali ed internazionali tra cui Baustelle, Ligabue, Lo Stato Sociale, Il Teatro Degli Orrori, Tre Allegri Ragazzi Morti, Fast Animals and Slow Kids, Mezzosangue e The Bluebeaters. Nel 2005 ha fondato il suo personale progetto di musica sperimentale denominato BOLOGNA VIOLENTA con cui si è esibito in centinaia di concerti in Italia ed Europa, sia come solista che in duo. Dal 2018 collabora stabilmente con le band Ronin e Torso Virile Colossale nei ruoli di chitarrista e violinista.

