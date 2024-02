Carnevale: il Corso mascherato compie 30 anni, la festa arriva le scuole

TRIESTE - Tutto pronto per il Carnevale di Trieste con la 30esima edizione del Corso Mascherato. In questa edizione i bambini saranno sempre più protagonisti con feste nei ricreatori, negli asili nido e in tutte le scuole. L'evento è stato presentato nella mattinata odierna alla presenza dell'assessore comunale agli eventi culturali Giorgio Rossi e il presidente onorario del Comitato di coordinamento per il Carnevale di Trieste e del Palio cittadino, Roberto de Gioia. In occasione del Corso Mascherato di Martedì grasso sarà assegnato il Palio di Trieste detenuto da Valmaura. L'evento è sostenuto dal Comune di Trieste, co-organizzatore dell'evento, dalla Regione e con la collaborazione di Trieste Trasporti.

Il Carnevale prenderà ufficialmente il via domenica 4 febbraio alle 12 con la tradizionale cerimonia di consegna delle chiavi della Città in piazza dell’Unità d’Italia da parte del sindaco Roberto Dipiazza a Re e Regina, provenienti quest'anno dal rione di Servola con accompagnamento musicale della Banda Refolo. In contemporanea, tra le novità di quest’anno, si correrà la Bavisela di Carnevale 2024, evento che combina la gioia del Carnevale con la passione per lo sport.

Novità di quest’anno la sfilata delle scuole, che per la prima volta si svolgerà a San Giacomo dopo che il rione l’anno passato aveva sfilato per la prima volta nelle vie del centro nella giornata del Martedì Grasso. Il Carnevale si festeggerà quest'anno nei nidi, nelle scuole dell'infanzia e nei ricreatori comunali con la partecipazione di tutti i bambini iscritti di varie età secondo un nutrito programma, che culminerà venerdì 9 febbraio con la Sfilata dei Ricreatori, che partirà alle ore 17.00 dal ricreatorio Gentilli di Servola. Corsi mascherati e sfilate rionali che vedranno come protagonisti gli alunni degli asini nido, delle scuole e i bambini dei Ricreatori comunali sono in programma, come di consueto, per un'intera settimana: a Servola, San Giovanni, Roiano, Borgo San Sergio, Barriera Vecchia, Valmaura e San Giacomo.

A grande richiesta tornano anche la musica e l’animazione in piazza per i più piccoli in piazza Unità sabato 10 febbraio, dalle ore 14 e domenica 11 febbraio, dalle ore 10 alle 13. Sabato pomeriggio l’animazione in piazza Unità con Baby dance e balli di gruppo sarà curata dallo showman Mauro Manni e dal Mami Staff. Domenica a curare l’animazione e le selezioni musicali dalle 10 alle 13 sarà Gianpaolo Bevitori.

I rioni in gara

Saranno otto i rioni che anche quest’anno si contenderanno il “Palio di Trieste 2024” e che cercheranno di portarlo via a Valmaura, attuale detentore ed ultimo vincitore del Palio. Eccoli in ordine di sfilata con i relativi temi proposti:

Servola - Incartemo Servola

Roiano - Tutto fa musica

Barriera Vecchia – Pinoceto

San Giovanni - I 4 elementi + 1

Valmaura – Aperilandia

San Giacomo – Barbyeland

Cittavecchia San Giusto - Night Street

Borgo San Sergio - Scovaze a chi?

Il Corso Mascherato

Il percorso del Corso mascherato sarà lo stesso delle passate edizioni, dimostratosi, oltre che suggestivo, anche il più congeniale. La sfilata, presentata per l’undicesimo anno consecutivo dallo speaker Maurizio Testi, partirà da piazza Oberdan e si snoderà lungo via Carducci, via Reti, via Imbriani, Corso Italia e piazza della Borsa per sfociare in piazza dell'Unità d'Italia, dove si concluderà con le premiazioni. Le iscrizioni, gratuite, per le categorie: singoli, coppie e gruppi (adulti e bambini) si potranno effettuare al numero WhatsApp 351 3140018 attivo dall’8 all’11 febbraio o anche di persona presso l'Infopoint del Carnevale che verrà allestito presso la Sala Veruda di piazza Piccola 2 (passo Costanzi) sabato 10 febbraio dalle 14 alle 17 e domenica 11 febbraio dalle 10 alle 13.

L'animazione in piazza Unità d'Italia per il Corso Mascherato di martedì 13 febbraio prima e dopo le premiazioni verrà curata anche quest'anno dallo Showman triestino Mauro Manni, che sarà affiancato dal Mami Staff: Alessandro Blasi e Dj Katta. Ospiti, le allieve della sezione TimeforYOU dell’Asd TimeforTango con esibizioni e coreografie curate dalla ballerina professionista Carol Miloch che curerà anche i balli di gruppo.

A Servola, nel pomeriggio dell'8 febbraio alle ore 15.30, si snoderà il consueto e immancabile “Corso delle Serve”, una delle più antiche tradizioni carnascialesche che da sempre si tiene sul colle triestino, denominato non a caso il “Paese del Carnevale”. Richiamandosi alla consuetudine delle balie che portavano a spasso i figli dei signorotti, qui “cullati” su esilaranti carrozzine, sarà accompagnato dalla Banda Refolo e partirà dal Ricreatorio Gentilli. Tutte le informazioni, gli aggiornamenti sulla manifestazione, le foto e gli eventi in programma potranno essere reperiti sulla pagina Facebook denominata “Il Carnevale di Trieste”. La brochure della manifestazione è sfogliabile online sulla pagina www.carnevaleditrieste.it