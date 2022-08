Carnevale Estivo di Muggia tra neve artificiale e Ibiza: gli eventi nel weekend di Ferragosto

Si conclude a Muggia il Carnevale Estivo 2022, promosso per vivere un intenso mese di agosto all'insegna di spettacolo, musica, intrattenimento, cabaret, animazione e concerti a ingresso gratuito ospitati in Piazzale Caliterna.

L'Agenzia Flash Srl. - a cui è stato affidata dall’Amministrazione comunale di Muggia la gestione degli eventi di spettacolo del Carnevale Estivo 2022 - fino al 15 agosto propone per l’edizione di quest’anno - accanto alle attività organizzate dall'Associazione delle Compagnie del Carnevale Muggesano con spettacolo e ristorazione tutti i giorni dalle ore 18.00 al Villaggio del Carnevale allestito in Piazzale Caliterna - concerti, spettacoli di musicabaret con i personaggi più amati dal pubblico e Dj set con una grande novità: la nevicata artificiale alla vigilia di Ferragosto.

A chiudere in bellezza, il 15 agosto, per un Ferragosto letteralmente "infuocato", verrà proposto un Dj Set in stile ibizenco dal titolo Sunset Ibiza Style con Dj (Marco Rasman), Vocalist (Maurizio Testi) e Mangiafuoco (Ken il mangiafuoco). Non mancherà naturalmente come sempre la ristorazione in riva al mare, con prodotti ittici locali, grigliate e birra serviti nel Villaggio del Carnevale allestito in piazzale Caliterna a cura dell'associazione delle Compagnie del Carnevale Muggesano.

Sunset Ibiza Style nasce nell'estate 2012. La crew, seguita dalle nostre telecamere, è sbarcata ad Ibiza per partecipare gli Opening Parties dei locali più esclusivi, per importare lo stile e le tendenze musicali del momento, dando vita ad un vero e proprio reportage di viaggio, con interviste, riprese e liveset dei nostri dj sull'isola. Il programma tv è andato in onda sul digitale terrestre insieme a tutte gli eventi, le feste in spiaggia, i boat party e le serate realizzate in Italia e all'estero durante tutta la stagione estiva, per un progetto di grande successo.

Ora la crew è pronta per una nuova stagione ancora più ricca di idee e progetti. Ai Dj si sono aggiunti due nuovi acquisti, che si sono affermati vincitori al Dj Contest tenutosi la scorsa estate in Croazia. Tornerà a dar vita a numerose serate insieme alle vocalist, ai fotografi, alle telecamere del programma tv, alle dirette radio in streaming e a tutti gli artisti collaboratori: ragazze immagine e coreografie di ballo, artisti da strada, giocolieri, mangiafuoco, atleti di arti marziali con spade e bastoni infuocati, bodypainter e bellydancers con ventagli e ali di Iside. Inoltre ci saranno una violinista e un percussionista che accompagneranno la colonna sonora dell’estate per avvolgere ancora di più il pubblico nelle magiche notti in stile ibizenco