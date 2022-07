Dal 5 luglio a Muggia torna il Carnevale estivo

Muggia si appresta a vivere un intenso mese di agosto all'insegna di spettacolo, musica, intrattenimento, cabaret, animazione e concerti a ingresso gratuito ospitati in Piazzale Caliterna. L'Agenzia Flash Srl. - a cui è stato affidata dall’Amministrazione comunale di Muggia la gestione degli eventi di spettacolo del Carnevale Estivo 2022 - dal 5 al 15 agosto propone per l’edizione di quest’anno - accanto alle attività organizzate dall'Associazione delle Compagnie del Carnevale Muggesano con spettacolo e ristorazione tutti i giorni dalle ore 18.00 al Villaggio del Carnevale allestito in Piazzale Caliterna - concerti, spettacoli di musicabaret con i personaggi più amati dal pubblico e Dj set con una grande novità: la nevicata artificiale alla vigilia di Ferragosto.

Programma

Si parte già col botto venerdì 5 agosto alle ore 21 con Ipanema, spettacolo di danza e musica con la coloratissima presenza di ballerine brasiliane. Ipanema Show do Brasil è un viaggio magico alla scoperta della cultura, della musica e delle tradizioni del Brasile, un continuo scambio di energia tra musicisti, ballerine e ballerini usando come un unico filo conduttore: la danza.

A seguire, l'esibizione della CoverBand 80 Voglia di 90-2000 Party: tutta la dance, dagli anni '80 a oggi, ballata e cantata da 4 personaggi d'eccezione, Lucy, Adelia, Cristian e Guido che condurranno per mano il pubblico in un viaggio straordinario all'insegna dell'energia attraverso i più gettonati successi dance della storia mondiale.

Sabato 6 agosto a far risuonare la musica in Piazzale Caliterna saranno Lorenzo Gullo con il suo Dj Set e la Blasco Anthology, Vasco Rosssi Tribute Band che con il frontman John Walter, alias il Kom, ha conquistato da subito il pubblico per la somiglianza vocale e musicale e che esegue dal vivo oltre due ore di cover dell'amatissimo artista di Zocca, il "Vasco" nazionale.

Domenica 7 agosto, al termine della tradizionale Vogadamata si terrà per la prima volta la Sfilata dei carri sul mare che avrà per teatro il Lungomare Venezia. Quindi, il Villagio del Carnevale vedrà salire in consolle Dj Rasman con il Vocalist Maurizio Testi in un set dal titolo No Fake 90 dedicato ai maggiori successi musicali degli Anni Novanta.

Lunedì 8 agosto ad animare la piazza con Animazione latina e Fit&fun ci penserà la scatenata esibizione di Sandra Giò che precederà il concerto di Dennis Fantina, primo vincitore, nel 2001, di "Amici" (quando ancora si chiamava Saranno famosi) di Maria De Filippi e recente protagonista di "Tale e quale show", programma tv condotto da Carlo Conti. Ad accompagnarlo, i Magazzino Commerciale, band triestina attiva da 23 anni con oltre 1000 concerti all’attivo.

Martedi 9 agosto dalle 21 via alle selezioni del Dj muggesano Andrea Maier che proporrà alcune tra le principali hit degli anni '90 e 2000.

Mercoledì 10 agosto la rassegna proporrà il concerto de I 60 Ruggenti, band che raccoglie alcuni tra gli elementi più rappresentativi della scena musicale triestina degli anni ’60 e seguenti per un viaggio nella musica internazionale dei favolosi Sixities.

Giovedì 11 agosto, il Villaggio del Carnevale si sintonizzerà su Power Radio con protagonisti i Dj Giuliano Rebonati e Maurizio Castelli e il vocalist Maurizio Testi e successivamente ci si immergerà nel ritmo di Reggaeton con il concerto dei Sismica (Andrea e Davide) già apprezzati a Carnevale di Viareggio e a Casa Sanremo, ospiti di varie trasmissioni televisive, invitati al Premio Bindi e vincitori del Premio Cioè al Cantagiro che hanno scritto il nuovo brano in uscita quest'estate in collaborazione con “El Gato Dj” - autore e interprete della hit mondiale “Mueve la Colita”.

Venerdì 12 agosto si riderà con Sandro - El Mago de Umago che, in coppia con Paolo Patuanelli, presenterà una parata dei suoi personaggi più amati: Siora Jolanda, Abbacchio, El Mago de Umago e sabato 13 agosto - dopo la la Carneval Run, corsa nel Centro storico di Muggia - con il musicabaret firmato Domace con I Crampi Elisi Maxino, Flavio Furian ed Elisa Bombacigno), super trio della risata nel quale l'incredibile versatilità vocale di Elisa si affianca alle capacità di imitatore e cabarettista di Flavio e alla funambolica improvvisazione musical/testuale di Maxino, per un mix sempre coinvolgente e mai uguale, adatto ad ogni occasione e pubblico.

Domenica 14 agosto si trascorrerà una viglia all'insegna del Djing con il Dj Paul sotto - grande novità del 2022 - la Neve Artificiale (che nel rispetto dell'emergenza idrica in atti sarà costituita da un prodotto preconfezionato che non prevede l'utilizzo di acqua).

Infine, il 15 agosto, per un Ferragosto letteralmente "infuocato", verrà proposto un Dj Set in stile ibizenco dal titolo Sunset Ibiza Style con Dj (Marco Rasman), Vocalist (Maurizio Testi) e... Mangiafuoco (Ken il mangiafuoco)!

Non mancherà naturalmente come sempre la ristorazione in riva al mare, con prodotti ittici locali, grigliate e birra serviti nel Villaggio del Carnevale allestito in piazzale Caliterna a cura dell'associazione delle Compagnie del Carnevale Muggesano.