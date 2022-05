Il Carso sbarca in città, ecco l'evento che mette in mostra le sue ricchezze

Al via la nuova e quarta edizione di “Tourism Matching” che quest'anno si propone come obiettivo il far scoprire al pubblico i migliori servizi turistici slow, nonché i gusti e gli aromi locali marchiati Slow Food. All'evento parteciperanno importanti ospiti provenienti dalla Campania e dal Piemonte, dal Friuli Venezia Giulia, dalla Slovenia e alcuni produttori agricoli dell'Agenzia per lo Sviluppo Rurale GAL Carso che lavorano in maniera sostenibile. Soprattutto, sarà un’occasione per conoscersi tra chi si offre servizi ai turisti tra Trieste, Carso e Istria.

L’incontro è in programma lunedì 23 maggio, dalle 16.30 alle 18.30, nella Sala Luttazzi del Magazzino 26. Inoltre, l'evento si prefigge anche l’obiettivo di far incontrare l'offerta di esperienze turistiche attive del territorio con gli operatori turistici di Trieste, del Carso e di Muggia.

Il programma completo

Tourism Matching 4ª edizione

Karst & Triest: a slow destination for tarvellers

Lunedì 23 maggio 2022, 16.30-18.30 - Sala Luttazzi, Magazzino 26, Trieste

Dalle 16.00 alle 16.30, accesso ai posti a sedere con controllo di chi è registrato; 16.30 - Benvenuti.

Introduzione di David Pizziga, Presidente del GAL Carso - LAS Kras.

16.40-17.28: Best Practice in Italia, in Slovenia e in Friuli Venezia Giulia

Sei presentazioni di 8 minuti ciascuna sulle migliori esperienze turistiche in Italia, in Slovenia e in FriuliVenezia Giulia.

Partecipano:

Caterina Dugaro: invito a pranzo pedalando attraverso le Valli del Natisone;

Marinella Pignat: La forza di Sauris;

Silvio Ortis: Il turismo esperienziale sullo Zoncolan”;

Irena Fonda: Una giornata indimenticabile nella pescheria Fonda”, Piran (Slovenia);

MatejLisjak: Vintage Gourmet Tour”, Salara (Capodistria, Slovenia);

Giacomo Miola, Slow Food Italia, “Walk, Cook &Eat Experience in Costa d’Amalfi”.

A cura di Enrico Maria Mili?.

17.28-17.55: La strategia dello sviluppo turistico per Carso e Trieste

Parlano Giacomo Miola (Vicepresidente Slow Food Italia), Bruno Bertero (Direttore Marketing PromoTurismoFVG), AlešVodi?ar (LAS Kras in Brkini) e David Pizziga.

A cura di RobiJakomin.

17.55-18.15: I nuovi presidi Slow Food in Carso

Saranno presenti gli agricoltori del “Presidio del Miele di Marasca del Carso” e del “Presidio della Pecora Carsolina”: Fausto Settimi (azienda apistica Settimi & Ziani), Andrej Štoka (azienda agricola Antoni?), KarloGrgi? e Drago Vremec.

A cura di Francesca Baldereschi, Slow Food Italia e Andrea Gobet, Slow Food Trieste.

18.15-18.25: Il calendario turistico 2022 tra Carso e Trieste

Presentazione delle date da giugno a settembre 2022 delle 20 esperienze selezionate nel calendario di Carso e Trieste organizzato e promosso da PromoTurismoFVG e GAL Carso – LAS Kras.

A cura di Nicola Revelant, PromoTurismoFvg.

18.25-18.30: Parlano gli aromi di Slow

Introduzione a cosa berranno e assaggeranno i presenti a cura di Alice Noel Fabi; brindisi e socializzazione insieme tutti quanti grazie ai cibi e ai vini sostenuti da Slow Food.

Come partecipare

L'evento è gratuito e aperto al pubblico, ma è necessaria la registrazione tramite il seguente link. I posti sono limitati a 100 partecipanti. Info e chiarimenti info@galcarso.eu.

Il GAL ringrazia il “Comune di Trieste - Assessorato alla Politiche della Cultura e del Turismo”. Tourism Matching è inserito nella rassegna “Una Luce sempre Accesa” della Sala Luttazzi presso il Magazzino 26 di Porto Vecchio.