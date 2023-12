Passeggiate “natur-artistiche” e inediti gadget, al via “Carso crea(t)tivo”

TRIESTE - Si chiama “Carso crea(t)tivo” il nuovo progetto ideato dall’Associazione Casa C.A.V.E. – direzione artistica Maddalena Giuffrida, co-ideazione Fabiola Faidiga e Sara Famiani – il cui principale obiettivo è la valorizzazione delle risorse naturali, storiche ed etnografiche del territorio, in un’ottica creativa, inclusiva e di sviluppo territoriale e turistico. Finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, il progetto si articola in un programma sperimentale ed esperienziale che individua nel ruolo dell’artista/scultore e di altri esponenti della cultura, del sociale e delle aziende marmifere del territorio importanti catalizzatori di identità e di sviluppo.

Le sezioni

"Due le sezioni – spiega Maddalena Giuffrida, direttrice artistica del progetto – ed è questo il motivo della doppia "t"nel titolo. La sezione attiva “Nuovi mondi da scoprire” prevede sei itinerari progettati e condotti dalle guide naturalistiche Estplore, che proporranno un calendario di passeggiate natur-artistiche per raccontare il territorio in chiave creativa e originale, unendo quindi la parte scientifica e culturale a momenti di emozione, evocati dalla componente scenografica, artistica, etnografica del territorio, arricchiti da letture poetiche, video arte, performance artistiche e di danza in collaborazione con associazioni culturali e locali.

La sezione creativa “L’Universo in una pietra” ha per obiettivo l'ideazione e produzione di inediti gadget – design/souvenir in pietra di Aurisina- finalizzati all’avvio di una piccola economia che favorisca il lavoro di persone con disabilità opportunamente seguite da tutor formativi. Per fare questo saranno attivati dei laboratori sociali, in collaborazione con aziende marmifere, scultori, scalpellini e associazioni dedicate al supporto e all’integrazione delle persone con disabilità, coordinati dalla giovane scultrice triestina Greta Fila e dallo scalpellino sloveno Jernej Bortolato di Pliskovica. Previste anche mostre fotografiche e mostre d’arte visiva".

“Miramare, una pietrosa meraviglia”

Proprio dalla sezione dedicata all’attività all’aperto prende avvio il progetto con una passeggiata crea(t)tiva dedicata a “Miramare, una pietrosa meraviglia”, in programma sabato 30 dicembre, dalle 9.30 alle 12.00 circa, organizzata da Estplore in collaborazione con il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare (ritrovo alla Porta della Bora, infopoint PromoturismoFVG – partecipazione gratuita previa iscrizione a info@estplore.it - informazioni: Sara 340 7634805 – Saimon 348 7942822). A fine passeggiata sarà possibile visitare (a pagamento) la mostra "KOSMOS, Il veliero della conoscenza" allestita presso le Scuderie del Castello di Miramare (modalità e costi di visita nel sito). Il progetto “Carso crea(t)tivo” è promosso in collaborazione con Comune di Duino Aurisina, Circolo Culturale Sloveno SKD “Igo Gruden”, Jus Comunella Nabrezina, Aziende Marmifere ZenithC e Gramar Marmi di Aurisina Cave, Estplore guide naturalistiche, Agriturismo Juna, Associazione Archivio Marcello Mascherini, Portopiccolo Art Gallery. Il progetto sarà realizzato con la fondamentale collaborazione di “Oltre quella sedia Trieste – Associazione di promozione sociale onlus e con il CEO di Malchina, Centro Educativo Occupazionale, gestito dalla Cooperativa Sociale La Quercia di Trieste.