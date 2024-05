"Botteghe, caffè e negozi nella Trieste delle cartoline Modiano"

Continua la serie di esposizioni legate alle lastre fotografiche che nei primi del Novecento venivano utilizzate dalla “Saul D. Modiano” per la produzione delle sue cartoline illustrate. Dopo il viaggio tra i luoghi più iconici della Trieste di allora ed un’incursione nel mondo dell’infanzia di oltre un secolo fa, questa volta i visitatori sono invitati a scoprire o riscoprire le attività commerciali che animavano le vie della città di quegli anni. Gli scatti fotografici che sono stati scelti svelano la raffinatezza delle vetrine che mettevano in mostra le confezioni sartoriali che guardavano alle tendenze della moda viennese o inglese. O la varietà e particolarità degli accessori in voga che richiamavano l’attenzione di chi percorreva le vie del centro cittadino.

Com'era e com'è

Le botteghe triestine immortalate erano non solo dei luoghi ove si potevano reperire i beni di prima necessità ma anche dei luoghi d’incontro ove il negoziante offriva la sua esperienza e forniva i consigli più appropriati. Alcune delle immagini svelano luoghi e prodotti ormai dimenticati ma ci sono anche realtà commerciali che hanno saputo rinnovarsi pur mantenendo la propria identità e storia ultracentenaria. Il visitatore della mostra verrà accompagnato in un percorso che andrà a valorizzare il “com’era, com’è” per cogliere al meglio come la memoria delle botteghe, caffè e negozi della nostra città sia stata o meno conservata e valorizzata.

Gli ingrandimenti

Degli ingrandimenti ad hoc permetteranno poi di soffermarsi sui particolari delle merci, sugli arredi del tempo e scoprire le forme di réclame e marketing in voga all’epoca. Per chi vorrà conoscere la storia dei vari esercizi commerciali sarà possibile accedere tramite un QR code ad una breve ricostruzione storica.

Mentre secondo un calendario prestabilito o tramite appuntamento, sono infine messe a disposizione delle visite guidate gratuite della durata di un’ora per un approfondimento più puntuale sulla storia delle immagini scelte.

Le date

sabato 11 maggio ore 10:30

venerdì 17 maggio ore 11:00

sabato 25 maggio ore 10:30

giovedì 30 maggio ore 15:30

lunedì 03 giugno ore 10:00



Per altre visite gratuite guidate scrivere a

simonetta.freschi@modiano.it