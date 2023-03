Il mito di Casanova al Rossetti con il musical di Red Canzian

TRIESTE - Il musical di Red Canzian “Casanova Opera Pop” approda al Rossetti, con un impianto scenografico “immersivo” fatto di sorprendenti proiezioni e ben 30 cambi scena. Tratto dal best-seller “Giacomo Casanova - la sonata dei cuori infranti” di Matteo Strukul, il kolossal musical-teatrale di Red Canzian per la regia di Emanuele Gamba sarà rappresentato al Rossetti nelle serate del due e tre marzo. “Casanova Opera Pop” conta trentacinque brani cantati e 120 costumi, con un cast dalla fine preparazione che svelerà le sfumature meno note della vita di uno dei personaggi più accattivanti e conosciuti della Venezia del Settecento: Giacomo Casanova.

Le fotografie della città deserta, scattate in piena pandemia e trattate al computer, sono la base dell'immersivo allestimento scenico che trasporterà gli spettatori nella Venezia barocca tra calli, palazzi nobiliari, laguna e prigioni, per scoprire gli intrighi, gli amori e le rocambolesche avventure che hanno caratterizzato la vita del Principe dei Seduttori dopo il suo ritorno da Vienna. Qui ritrova un Doge in fin di vita, un inquisitore che cerca di approfittare della situazione per conquistare il Dogado e che spera intimamente di arrestarlo con l'aiuto del perfido Zago. Ignaro, Casanova si lascia trascinare in una singolare sfida che lo porterà al duello con Alvise, fidanzato dell'incantevole Francesca Erizzo della quale egli si innamorerà. L'inquisitore, portando a termine le sue macchinazioni, farà arrestare Casanova accusandolo di eresia, ma lui riuscirà ad evadere di prigione. Dopo imboscate ed inseguimenti sarà in grado di ribaltare la situazione e uscirne da eroe, in un gioco di spie fra la Serenissima e l'Austria, per ritornare trionfante dalla sua Francesca.

Lo spettacolo va in scena il 2 e 3 marzo alle ore 20.30 al Politeama Rossetti. I pochi posti ancora disponibili si acquistano alla Biglietteria del Politeama Rossetti, negli altri punti vendita e circuiti del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia o tramite il sito del Teatro www.ilrossetti.it. Informazioni allo 040.3593511