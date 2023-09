“Giacomo Casanova a Trieste", al Sartorio la conferenza di Antonio Trampus

TRIESTE - Venerdì 29 settembre alle ore 17:00, presso la Sala Giorgio Costantinides del Civico Museo Sartorio (Largo Papa Giovanni XXIII, 1), si terrà la conferenza di Antonio Trampus “Giacomo Casanova a Trieste: agente segreto e scrittore fallito”, a cura dell'Inner Wheel Club di Trieste. L'ingresso è gratuito e limitato a 80 persone.

Spregiudicato e avventuroso, il quarantasettenne Giacomo Casanova, dopo lunghe peregrinazioni per le contrade d’Europa, nel 1772 giunge a Trieste in attesa che i suoi amici veneziani ottengano per lui la grazia dopo la sua rocambolesca fuga dai Piombi. Dalla Locanda Grande attraverso la città, la conferenza ripercorrerà i passi di Casanova nella Trieste del Settecento in prossimità del 2025, terzo centenario della nascita del noto avventuriero, attraverso i luoghi che ha frequentato, la sua attività di spia al servizio di Venezia per scoprire i segreti del portofanco, le sue amicizie femminili, le ambizioni di poeta nel celebrare la felicità di Trieste seguite dai fallimenti come scrittore inseguito dai debiti (e non solo).

Antonio Trampus, triestino, è professore ordinario di Storia Moderna all'Università Ca' Foscari di Venezia e Direttore di Dipartimento. Ha pubblicato volumi e saggi in sedi nazionali e internazionali sulla cultura dell'Illuminismo, sulla politica internazionale del Settecento e sulla circolazione delle idee tra XVIII e XIX secolo. È direttore della rivista di studi internazionali "Casanoviana".