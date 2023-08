Xilografia, ceramica e tessitura: a San Giusto torna "Il Castello delle meraviglie"

TRIESTE - Un vero salto all'indietro nel tempo con “Il Castello delle meraviglie - Arti e mestieri nella città rinascimentale” che da venerdì 1 a domenica 3 settembre animerà il Castello di San Giusto con un ciclo di laboratori e workshop in una fiabesca atmosfera, per imparare a creare piccole opere d’arte e artigianato ispirate al Rinascimento. Un weekend di laboratori, rivolti a grandi e piccini, che spaziano tra xilografia, pittura su ceramica e tessitura; alla fine di ogni corso i partecipanti potranno portare a casa come ricordo i manufatti da loro realizzati.

Inoltre nelle stesse giornate, dalle 10.00 alle 18.00, figuranti in costume d’epoca popoleranno il Castello accogliendo gli ospiti e fornendo informazioni sui servizi presenti all’interno del sito museale, rendendo davvero irripetibile la visita. Saranno disponibili per una foto-ricordo suggerendo i punti più instagrammabili per farsi i “selfie” e/o panoramici e non mancheranno di stimolare la curiosità dei visitatori nella scoperta di tutti i “segreti” del Castello. Il programma, organizzato dal Comune di Trieste - Assessorato alla politiche della cultura e del turismo, è curato dall’Associazione Pro Loco di Trieste.

I corsi

La magia della xilografia: i partecipanti creeranno stampe incise raffigurando simboli araldici rinascimentali ispirati alle casate italiane, insieme all’artista Luca Mingolla. ll corso prevede la realizzazione di una stampa, su diversi materiali e con composizione personalizzata, di un araldo rinascimentale. Ci sarà possibilità di doppia colorazione del soggetto. 1 e 3 settembre Orario: 10.30 – 12.30; 14.30 – 16.30

Viva la ceramica!: il corso prevede la manipolazione dell’argilla e la costruzione di una ciotolina in ceramica da decorare con motivi rinascimentali e legata al periodo storico, insieme all’artista Lorella Veglia. 2 settembre Orario: 10.30 – 12.00; 14.30 – 16.30

Tessitura che passione!: in tutte e tre le giornate dell’evento si terrà il laboratorio con l’artista Marija Pudane per scoprire l'utilizzo degli antichi telai e la preparazione di un tessuto finito. Il corso prevede la spiegazione di come si prepara un telaio e la trama per tessere e la realizzazione di un oggetto di lino o altro filato. 1, 2 e 3 settembre Orario: 12.30 – 14.00; 16.30 – 18.00. Prenotazioni. E' consigliata la prenotazione che si può fare scrivendo una mail a infopointcastello@gmail.com oppure telefonando al 347 2525 632. Ingresso con il biglietto di entrata al Castello.