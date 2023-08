A San Giusto un tuffo nel passato tra moschettieri e duellanti con "Le stagioni delle armi"

TRIESTE - Dopo aver aperto con grande successo l’edizione 2023 del ciclo estivo di rievocazioni storiche “Le Stagioni delle Armi”, tornano al Castello di San Giusto, per il penultimo appuntamento della rassegna, la Compagnia D’Arme Malleus e il Gruppo Storico di Palmanova. Gli esperti rievocatori, in accurati costumi, condurranno i visitatori nel percorso didattico Moschettieri e Duellanti, che svelerà molti aspetti del lontano Seicento attraverso più tappe negli affascinanti e panoramici spazi della fortezza triestina e nella ricca Armeria.

I partecipanti alle visite guidate verranno portati indietro nel tempo fino al 1636, anno in cui la fortezza venne completata con l’esecuzione del terzo bastione, di forma triangolare, chiamato Bastione Fiorito o Pomis, dal nome dell’architetto imperiale Giovanni Pietro de Pomis. In realtà, anche dopo tale innovazione architettonica difensiva il castello rimase per lo più residenza del Capitano, figura alla quale si ispirano i moschettieri e i duellanti, che daranno ai visitatori dimostrazione della propria abilità schermistica.

Le visite guidate, aperte a grandi e piccini, si terranno nei consueti orari (ore 10.30, 11.45, 15.00, 16.15 e 17.30). La partecipazione è libera e non prevede costi aggiuntivi rispetto al biglietto di ingresso al Castello (5 euro intero e 3 euro ridotto). Informazioni allo 040 309362 e sul sito www. castellodisangiustotrieste.it.