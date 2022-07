Musica classica per salvare la pineta, a Cattinara arriva il concerto

TRIESTE - "Siamo ancora in tempo per salvarla". La speranza del Comitato è che la musica cambi ma intanto, per sensibilizzare l'opinione pubblica e i residenti all'ombra della pineta organizzano un concerto. L'appuntamento è per domani giovedì 28 luglio, dalle ore 18. In occasione della Giornata Mondiale per la Conservazione della Natura, l'evento punta a richiamare l’attenzione su "un bosco prezioso che si vuole distruggere a partire dal giugno 2023 per costruire la nuova sede dell’ospedale pediatrico Burlo Garofolo, con la strada d’accesso al suo autosilo sotterraneo da 728 posti macchina".

Ad allietare la serata sarà il quartetto di fiati “Nomos Ensemble Wind Quartet”, composto da Edoardo Milani (flauto), Marco Bernini (oboe), Daniele Furlan (clarinetto) e Aljoša Tav?ar (fagotto). La formazione si esibirà gratuitamente in alcuni brani di musica classica (Georg Friedrich Händel, Johann Strauss Sohn, Micha? Kleofas Ogi?ski, Edvard Hagerup Grieg e Aleksandr Nikolaevi? Skrjabin), senza ricorso all’amplificazione. "Così - spiegano - l’arte sonora si porrà in modo naturale a difesa di quegli alberi ingiustamente condannati all’abbattimento".

Prima dell'evento ci sarà spazio per gli interventi del Comitato per la Difesa della pineta di Cattinara.Tra un brano e l’altro verranno letti gli otto articoli della “Carta dei diritti delle piante”. Gli ascoltatori, conclude la nota, "saranno invitati a comportamenti ecologici. Primo fra tutti, arrivare possibilmente in autobus, in bicicletta o, se abitano vicino, a piedi. Eventualmente, per stare più comodi, potranno portare con sé una seggiola o un telo, ma sempre nel rispetto della natura".

All’iniziativa aderiscono: Partito Animalista Italiano, Associazione Triestebella, Comitato Alberi Trieste, Movimento 3V - Trieste, Circolo VerdeAzzurro - Legambiente Trieste, Adesso Trieste, Comitato Difesa Sanità Triestina, SPI CGIL Lega Est, Movimento 5 Stelle Trieste, Associazione Liberi di volare, Verdi Trieste, Rifondazione Comunista - Trieste, Slovenska skupnost.