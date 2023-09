Tour notturno alla scoperta delle storie e delle memorie di Cavana

TRIESTE - Giovedì 14 settembre torna Cavana Stories, il percorso notturno alla scoperta delle luci d'artista dedicate a James Joyce che illuminano le notti di Cavana. L'appuntamento è alle 21, con ritrovo davanti alla Farmacia "Al Redentore" in piazza Cavana. In programma un viaggio nella storia di questo quartiere popolare di Trieste, che è stato sede di consolati, rifugio per pescatori, dedalo di osterie e dei bordelli, di cui lo scrittore irlandese era assiduo frequentatore, fonte di ispirazione per artisti e scrittori.

Un viaggio tra storie e memorie

Il tour sarà accompagnato dai racconti di Francesca Pitacco, che guiderà i partecipanti tra le memorie e le storie che animano questo affascinante angolo di Trieste. Protagonisti della serata saranno Zeno Cosini con i suoi tormenti amorosi, le poesie di Umberto Saba e le canzoni popolari, i ricordi di Pino Roveredo e le vicende narrate da Ricarda Huch, e poi la Muta e altri indimenticabili personaggi che abitano le memorie di Cavana per chiudere con un prezioso omaggio inedito del poeta Claudio Grisancich a Cavana Stories (e a Trieste). Il tour si concluderà con un prezioso omaggio inedito del poeta Claudio Grisancich a Cavana Stories (e a Trieste). Il costo del tour è di 10 euro a persona. Considerando la limitata disponibilità di posti e l'unicità dell'evento, è consigliabile prenotare in anticipo. Prenotazione obbligatoria inviando una mail a:

francesca.pitacco@gmail.com

I tour sono promossi da Cizerouno in collaborazione con l’Associazione Guide Turistiche del Friuli Venezia Giulia nell’ambito della rassegna Cavana Stories, i luoghi del racconto e realizzati grazie al finanziamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Assessorato Attività Produttive e Turismo.