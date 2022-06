Dalla dance al rock, dagli Abba ai Queen: a San Giusto la prima storica della Ceghedaccio orchestra

Il debutto nel dicembre del 2018 a Udine, oggi invece la prima volta a Trieste. Il format del Ceghedaccio, unico nel suo genere in Italia, sbarca al di fuori dei confini friulani e punta a conquistare il capoluogo regionale.

Let the music play

La Ceghedaccio Symphony Orchestra Fvg torna a calcare i palcoscenici con il suo carico di energia che solo la musica anni '70 e '80 sa dare. E lo farà in due prestigiose vetrine, il Castello di San Giusto a Trieste il 15 luglio alle 21 e il Castello Sforzesco di Milano il 21 dello stesso mese sempre alle 21. Il titolo dello spettacolo, Let the music play (lascia che la musica suoni), spiega Renato Pontoni, patron insieme al figlio Carlo del progetto, « suona quantomai in questo periodo come un monito, un segnale e un augurio verso la ripartenza per tutte quelle attività, come gli spettacoli dal vivo e le serate in discoteca che tanto hanno sofferto. Noi, come sempre – assicura – ce la mettiamo tutta. Lo dobbiamo al nostro pubblico che non ha mai smesso di sostenerci e questo “sbarco” fuori città e fuori regione non può che renderci orgogliosi del lavoro svolto ».

Per quanto riguarda la scaletta, gli organizzatori confermano alcuni brani entrati nei cuori di intere generazioni. Tutti completamente riarrangiati per l'occasione. D'altra parte sarebbe impossibile non proporre i pezzi che hanno segnato intere generazioni come quelli degli Abba, Stevie Wonder, Village People, Queen, Donna Summer e molti altri ancora. Per la tappa di Trieste i biglietti sono disponibili sui circuiti VivaTicket e Ticketpoint, oltre che nei punti vendita autorizzati. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare allo 0432 508586, inviare un sms o un whatsapp al 345 2655945, o infine inviando una mail all'indirizzo info@ceghedaccio.com