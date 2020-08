Cena sotto le stelle tra le vigne per festeggiare la vigilia di San Lorenzo

Domenica, 9 Agosto, Cardo Resort, la nuovissima realtà da poco inaugurata tra le tra le incantevoli vigne del Carso - a Malchina - si festeggiano le stelle cadenti. A partire dalle 18.30, la degustazione dei vini della Cantina Kerin. Un aperitivo in mezzo alla natura, che si declina in una degustazione di Merlot, Terrano, Vitoska, Malvasia, Cabernet, Refosco e Traminer. A seguire la cena a bordo piscina alla gastronomico proposto dallo Chef Daniele Pizzioli, che utilizza prodotti del proprio orto, valorizzandoli con la fantasia e l’estro di sapori inediti che ben si abbinano ai vini della Cantina. Il tutto accompagnato da musica dal vivo, un perfetto sottofondo per esprimere il miglior desiderio.

Per info&prenotazioni:

- tel. +39 3920780518

- mail. eventi@cardoresort.com