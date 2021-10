Centenario del milite ignoto, al Teatro di San Giovanni in scena “Histoire du Soldat” di Stravinsky

L’ Orchestra di Fiati Arcobaleno Trieste in collaborazione con il Tergeste Ensemble vi presenta una delle pagine più iconiche del 900.



In occasione della ricorrenza per il “Centenario del Milite Ignoto” sarà presentata l’opera “Histoire du Soldat” di Igor Stravinsky.

Histoire du Soldat è un’ opera teatrale scritta nel 1918 da Igor Stravinsky assieme allo scrittore scrittore Charles-Ferdinand Ramuz dopo essersi trasferito con la famiglia in Svizzera scappando dalla rivoluzione Russa. L’idea del’ opera venne agli autori per uscire dalle ristrettezze economiche di quel periodo.

Histoire du Soldat è stata pensata come opera teatrale ambulante che prevedeva un piccolo gruppo di musicisti a supporto. Non è cantata ma è invece recitata con anche il supporto di mimi e danzatori.

Anche la scelta degli strumenti è stata influenzata dalle caratteristiche dello spettacolo ambulante per cui con la necessità di essere tutto facilmente trasportabile e gestibile. Per questo motivo Stravinskij scelse tra gli archi un violino e un contrabbasso, tra i legni, un clarinetto e un fagotto, tra gli ottoni una cornetta e un trombone ed alcune percussioni con un solo esecutore.

La storia parla di un soldato (Joseph) che tornando a casa durante una licenza incontra una persona (che poi è il diavolo sotto mentite spoglie) con cui fa un patto per poter diventare ricco.

La storia poi prosegue descrivendo tutte le avventure e le battaglie del giovane Joseph con il Diavolo per gestire la situazione complicata in cui si è messo.



La Tergeste Ensemble



La Tergeste Ensemble è una formazione nata nel 2021 composta dai seguenti musicisti:

Valentina Pacini (violino)

Chia Sultan Ahmed Amehd (contrabbasso)

Andrea Corazza (clarinetto)

Serena Candolini (fagotto)

Giacomo Vendrame (tromba)

Erik ?erjal (trombone)

Marco Viel (percussioni)

In questa rappresentazione sono affiancati da:

Ettore Ficiur (attore)

Alice Lovrinic (ballerina)

il Direttore è Petar Matoševi?







Dettagli Evento

Domenica 24 Ottobre 2021 – Ore 17:30

Teatro San Giovanni

Via San Cilino 99/1 – Trieste

Ingresso Gratuito - necessaria la Prenotazione e il Green Pass.

Come Prenotare:

Utilizzando Eventbrite andando a questo link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-stravinsky-histoire-du-soldat-188917375957



o scrivendo un email a: concertiarcobaleno@gmail.com

