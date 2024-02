Centenario del liceo "Oberdan", si comincia con lo spettacolo "Oberdante in musica"

Presentate, presso il civico museo di arte orientale, le iniziative per festeggiare il centenario del Liceo Scientifico Guglielmo Oberdan, inaugurato a novembre 1923. Le celebrazioni per l'anniversario sono in programma fino alla fine del 2024. Per l'occasione, sono stati realizzati innanzitutto dei concorsi interni alla scuola (non ancora conclusi): uno di poesia e narrativa, uno per la riscrittura dell'inno del Liceo e uno per la realizzazione della locandina degli eventi aperti al pubblico. Prossimo evento sarà lo spettacolo “Oberdante in musica”, in programma domenica 25 febbraio alle 17.30 al Teatro Rossetti, a ingresso gratuito. Vi parteciperanno il gruppo teatro e il gruppo musicale della scuola, che reciteranno passi della Divina Commedia di Dante, alternati a brani della canzone e del cantautorato italiani del '900. Prossimi appuntamenti, quello del 24 maggio nella Sala Luttazzi in Porto Vecchio “Eravamo all'Oberdan”, una conferenza in cui ex alunni illustri illustreranno la loro esperienza ricordando gli anni trascorsi al liceo, e quello in programma il 10 novembre nella sede del Liceo Oberdan, “Open Day”, con la possibilità per tutti gli ex allievi di rientrare a scuola e farsi una foto (anche in gruppo) per creare un annuario con tutti gli scatti della giornata. In questa occasione si creerà una capsula del tempo da aprire tra cent'anni. Da definire ancora la data per il concerto finale “Ieri, oggi e domani” a scopo benefico, con la partecipazione di tre cori, le Sandrine (ieri), il coro Oberdan Senior (oggi), il coro Oberdan degli alunni attuali (domani). Infine, tra novembre e dicembre si terrà la mostra storica sui cent'anni di vita della scuola.