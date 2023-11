"Chicago": al Rossetti uno dei musical più longevi di Broadway

TRIESTE - Sorprendente, attuale, trascinante, “Chicago Il Musical” è in cartellone dal 9 all’12 novembre al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia nella nuova produzione di Stage Entertainment e Matteo Forte che ritornano con unamatissimo titolo dopo i successi di “Pretty Woman” e “Sister Act”. Scritto da tre autori d’eccellenza John Kander (musica), Fred Ebb (testi e libretto) e Bob Fosse (libretto, regia e coreografia), Chicago è uno dei grandi classici del musical. È uno spettacolo la cui fama internazionale è stata coronata dall'uscita del’omonimo film nel 2002 (vincitore di 6 premi Oscar), diretto da Rob Marshall, scritto da Bill Condon e basato e interpretato da Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones, Richard Gere e John C. Reilly. Grazie ad un mix unico fatto anche di tanto jazz, canzoni e coreografie incantevoli, “Chicago” è uno dei musical più celebri. Dopo il debutto a Broadway nel 1996, in oltre 25 anni è stato rappresentato in 36 Paesi e premiato con 6 Tony Awards per ‘Miglior Regia’, ‘Miglior Coreografia’ e ‘Miglior Revival di un Musical, 2 Olivier Awards, un Grammy e migliaia di standing ovation.

È davvero seducente il cast che porta in scena questa produzione italiana, a partire dalla regia sapiente e ispirata di Chiara Noschese che sarà anche su palco nel ruolo di Mama Morton, mentre Stefania Rocca, attrice dall’indiscusso talento e dalla presenza scenica sorprendente - che ha più volte lavorato con ottimo successo allo Stabile regionale - sarà una Velma elegante, sexy, misteriosa e determinata. Giulia Sol - già applaudita dal pubblico triestino nel ruolo di Molly in “Ghost” - interpreterà Roxie, l’avvocato sarà Brian Boccuni, Cristian Ruiz interpreterà Amos e Luca Giacomelli Ferrarini stupirà nel ruolo di Mary Sunshine. Attorno a loro un numeroso ensemble. Lo spettacolo va in scena dal 9 all’11 novembre alle ore 20.30 alla Sala Assicurazioni Generali del Politeama Rossetti e il 12 novembre alle ore 16. I biglietti sono in vendita alla Biglietteria del Politeama Rossetti, in tutti gli altri punti vendita del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e anche online tramite il sito www.ilrossetti.it . Ulteriori informazioni al tel 040-3593511.