Cibo, musica e vino: torna EATinerando

TRIESTE - Venerdì 10 Novembre dalle ore 19.00 torna "EATinerando 4", un percorso enogastronomico all'insegna di cibo, vino, birra, cocktail e musica che coinvolge tutti i piani di Eataly Trieste. Gli ospiti potranno assaggiare più di dieci proposte di cibo: dalle delizie di pesce de "La Barcaccia - Fish Academy", fino ai piatti caldi espressi curati dagli chef di Eataly. Quest'anno sono quattro le realtà locali che Eataly e Creativa hanno coinvolto: oltre all'amatissimo OdiolIBrodo, già protagonista delle precedenti edizoni, venerdì troverete Osteria di Casa Pepe, La Bottega dell'Antiquario e Charlotte. Fra gli altri saranno presenti anche il Consorzio del Prosciutto Crudo San Daniele e il consorzio del Formaggio Montasio, due prestigiose eccellenze a livello internazionale. Per i produttori di Vino e Birra ci saranno il birrificio Cittàvecchia, Fontanafredda, Le vigne di Zamò, Serafini & Vidotto, oltre a Kante che per la prima volta partecipa alla kermesse.

Per i liquorifici Artigianali confermati Piolo&Max e la distilleria Nonino, cui si affiancherà Seri Pervas. L'intrattenimento musicale sarà affidato anche questa volta a Federico Cozzi con NIC. "Anche quest'anno sono felice di riscontrare un grande entusiasmo sia da parte dei produttori che della clientela" dice Luca Antonini di Creativa Eventi che organizza e promuove l'evento per Eataly. E continua: "per questa quarta edizone abbiamo dato più spazio alle realtà locali, abbiamo selezionato tutte attività di alta qualità e amatissime dal pubblico. Non vedo l'ora di vedere cosa proporranno. Hanno tutti accettato subito l'invito, credo perchè, arrivati alla 4a edizione, EATinerando sia sinonimo di qualità e questo lo percepiamo anche dal feedback del pubblico". EATinerando è un evento organizzato e promosso da Creativa Eventi per Eataly, in collaborazione con Progetto Docet ed Outhentic.