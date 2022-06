A Muggia arriva il "Cinema sotto le stelle"

Una delle novità dell’estate a Muggia è il cinema all’aperto, gratuito, in diverse zone, per raggiungere anche quelle aree più periferiche, dove portare un momento di intrattenimento e di divertimento nelle serate estive. Un’iniziativa fortemente voluta dal vicesindaco Nicola Delconte, che ricorda: “L’attenzione verso il cinema è stata più volte sottolineata da questa amministrazione. Siamo ripartiti e continueremo, ad esempio, col Cine Verdi. È l’arte per tutti, per eccellenza, e puntiamo anche a portarla nelle frazioni di Muggia, per dimostrare quando sia importante animare e coinvolgere non solo il centro. E questa attenzione, per organizzare il cinema estivo, risale a molti mesi fa, mesi di contatti, incontri e lavoro, per riuscire in poco tempo a proporre a Muggia una bella iniziativa che mancava”.

Il calendario

giovedì 7 luglio, ore 21, Zindis

Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto

commedia, regia di Riccardo Milani, con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Claudio Amendola, Luca Argentero, 2021, 110’

giovedì 28 luglio, ore 21, Biblioteca Guglia, Giardini Europa

Bentornato Presidente

Commedia, regia di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, con Claudio Bisio, Sarah Felberbaum, Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Guglielmo Poggi, 2019, 96’

giovedì 4 agosto, ore 21, Muggia Vecchia

10 giorni senza mamma

commedia, regia di Alessandro Genovesi, con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, 2019, 94’