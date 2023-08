Cinema sotto le stelle: il programma dal 14 al 20 agosto

TRIESTE - Prosegue anche nella settimana di Ferragosto la programmazione del cinema sotto le stelle a cura dell’associazione Casa del Cinema di Trieste nell’arena all'aperto del Giardino Pubblico “Muzio de Tommasini”, nel cuore verde del centro cittadino. Nella settimana dal 14 al 20 agosto “Il Giardino del Cinema” presenta un cartellone all’insegna dei grandi successi dell’ultima stagione, cinema d’autore, classici restaurati, film per famiglie, film di animazione, titoli in versione originale, anteprime e inediti presentati sotto la sigla dei principali festival cinematografici del territorio. Grazie alla campagna “Cinema Revolution”, promossa dal Ministero della Cultura, per i film di nazionalità italiana ed europea i biglietti saranno in vendita al prezzo speciale di Euro 3,50.

Il programma

Il programma settimanale si apre lunedì 14 agosto con il premiatissimo “Le otto montagne” (2022) di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch (che sarà proiettato in italiano con sottotitoli in inglese), miglior film ai David di Donatello e Premio della Giuria al 75esimo Festival di Cannes, con protagonisti Luca Marinelli e Alessandro Borghi: dal romanzo di Paolo Cognetti vincitore del Premio Strega, la storia dell’amicizia tra un ragazzino di città e l’ultimo bambino di un villaggio di montagna; divenuti uomini, cercheranno di prendere le distanze dalla strada intrapresa dai loro padri.

Nella serata di Ferragosto, martedì 15 agosto il Giardino del Cinema presenta sul grande schermo dell’arena all’aperto il nuovissimo “Indiana Jones e il quadrante del destino” (2023) di James Mangold, quinto capitolo dell'iconica saga con protagonista Harrison Ford nei panni del leggendario eroe archeologo. Spazio al cinema di animazione mercoledì 16 agosto con il nuovo lungometraggio targato Disney-Pixar “Elemental” (2023) di Peter Sohn, ambientato nell’immaginaria Element City, popolata da cittadini appartenenti ai quattro elementi essenziali, ovvero fuoco, acqua, terra e aria.

Nel fine settimana, all’insegna del cinema d’autore, venerdì 18 agosto in calendario il film “The Whale” (2022) di Darren Aronofsky sarà proiettato (in versione originale sottotitolata in italiano): il lungometraggio ha per protagonista Brendan Fraser, premiato con l’Oscar come miglior attore, nel ruolo di un solitario insegnante di letteratura affetto da una grave forma di obesita?, che tenta riallacciare i rapporti con la figlia adolescente. Grande cinema italiano sullo schermo del Giardino nella serata di sabato 19 agosto con “Rapito” (2023) di Marco Bellocchio: il film racconta la storia di Edgardo Mortara, il bambino ebreo che nel 1858, a Bologna, fu strappato alla sua famiglia di origine per essere allevato da cattolico sotto la custodia di Papa Pio IX, suscitando un caso internazionale.

Il palinsesto settimanale si conclude domenica 20 agosto con “Emily” (2023), film d’esordio alla regia per l’attrice anglo-australiana Frances O'Connor, biopic dedicato alla vita di una delle scrittrici più amate di tutti i tempi, Emily Brontë, e alla creazione del capolavoro della letteratura vittoriana “Cime tempestose”. In cartellone anche un appuntamento teatrale, nella serata di giovedì 17 agosto, con il Pupkin Kabarett: “Summer Pupkin Cap. 2 - Stiamo freschi!” a cura di Teatro Miela / Bonawentura.

L’ingresso sarà sempre lato Via Giulia/Largo Tomizza e l’inizio delle proiezioni fissato alle ore 21.00. Il prezzo dei biglietti sarà di Euro 6,50 interi, Euro 4 ridotti. La Casa del Cinema aderisce all’iniziativa “Cinema Revolution” promossa dal Ministero della Cultura: dal 16 giugno al 16 settembre per i film di nazionalità italiana ed europea i biglietti saranno in vendita al prezzo speciale di Euro 3,50. Per altre informazioni c’è il sito www.casadelcinematrieste.it