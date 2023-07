Un'altra settimana di cinema al giardino pubblico: ecco i titoli

TRIESTE - La Casa del Cinema presenta un'altra settimana di grandi film al giardino Pubblico de Tommasini con cinema d’autore, grandi successi dell’ultima stagione, film in versione originale e animazione. La programmazione del cinema sotto le stelle nell’arena all'aperto del Giardino Pubblico “Muzio de Tommasini”, nel cuore verde del centro cittadino, prosegue nella settimana dal 31 luglio al 6 agosto. Grazie alla campagna “Cinema Revolution”, promossa dal Ministero della Cultura, per i film di nazionalità italiana ed europea i biglietti saranno in vendita al prezzo speciale di Euro 3,50.

Il programma settimanale si apre lunedì 31 luglio con una serata organizzata in collaborazione con Alliance Française Trieste per la proiezione di “Maigret” (Francia, 2022) di Patrice Leconte in versione originale sottotitolata, con l’interpretazione di Gérard Depardieu nei panni del celebre commissario creato da Georges Simenon.

Martedì 1° agosto spazio al cinema di animazione con “Mummie – A spasso nel tempo” (USA, Spagna, 2023) di Juan Jesús García Galocha, incentrato attorno alle avventure di tre antiche mummie egiziane che vivono nel sottosuolo di una città segreta, e si ritrovano nella Londra odierna alla ricerca di un antico anello.

Giovedì 3 agosto arriva sul grande schermo del Giardino “Air – La storia del grande salto” (USA, 2023) di Ben Affleck, anche nel cast accanto a Matt Damon in un film che racconta l’incredibile partnership tra il giovane Michael Jordan e la nascente divisione dedicata al basket della Nike, capitanata da un manager anticonformista e capace di rivoluzionare il mondo dello sport quanto la cultura contemporanea.

Venerdì 4 agosto il palinsesto presenta la commedia britannica “Il piacere è tutto mio” (GB, 2022) di Sophie Hyde, con protagonista con Emma Thompson nel ruolo di un'insegnante in pensione, vedova, con alle spalle un matrimonio solido e rigoroso a cui però è sempre mancato un po' di brivido, decisa a rivolgersi a un'agenzia di gigolò.

Nel weekend il calendario continua sabato 5 agosto con “The Fabelmans” (USA, 2022) di Steven Spielberg, film autobiografico che ripercorre gli eventi che hanno scandito la sua vita e carriera di filmmaker, ritratto intimo e coinvolgente di un’infanzia nell’America del ‘900 e racconto di formazione di un giovane che scopre uno sconvolgente segreto di famiglia.

Ultimo appuntamento della settimana, domenica 6 agosto con la commedia “Grazie ragazzi” (Italia, 2023) di Riccardo Milani, con Antonio Albanese nel ruolo di un attore disoccupato che accetta di fare l’insegnante di un laboratorio teatrale all’interno di un istituto penitenziario, scoprendo del talento nell’improbabile compagnia di detenuti.

La rassegna “Il Giardino del Cinema” è organizzata dall’associazione Casa del Cinema di Trieste con il suo network di associazioni culturali e festival (Alpe Adria Cinema – Trieste Film Festival, Anno Uno – I Mille Occhi, Bonawentura – Teatro Miela, La Cappella Underground – Trieste Science+Fiction Festival, Maremetraggio – ShorTS International Film Festival), con la partecipazione del Comune di Trieste e il sostegno della Fondazione CRTrieste; si avvale inoltre della collaborazione di Coop. Alleanza 3.0 e della cooperativa sociale La Collina. L’ingresso sarà sempre lato Via Giulia/Largo Tomizza e l’inizio delle proiezioni fissato alle ore 21.00. Il prezzo dei biglietti sarà di Euro 6,50 interi, Euro 4 ridotti. La Casa del Cinema adersce all’iniziativa “Cinema Revolution” promossa dal Ministero della Cultura: dal 16 giugno al 16 settembre per i film di nazionalità italiana ed europea i biglietti saranno in vendita al prezzo speciale di Euro 3,50. Per altre informazioni c’è il sito www.casadelcinematrieste.it