I Manetti Bros al Nazionale presentano “Diabolik 2”, girato a Trieste

TRIESTE - Tornano a Trieste dopo aver girato “Diabolik 2 – Ginko all’attacco!” i Manetti Bros, che presenteranno il film al cinema Nazionale 1 alle 19:45 di martedì 22 novembre. I fratelli Marco e Antonio Manetti hanno infatti scelto il capoluogo giuliano per rappresentare il 'non luogo' della città di Ghenf, con ambientazioni d'effetto nei luoghi più caratteristici di Trieste. Non mancano scene d'azione nel centro cittadino, una spettacolare scalata del santuario dei Montegrisa, mentre Portopiccolo sarà il rifugio del protagonista, con una porta in pietra ricostruita per l'occasione. Giacomo Gianniotti interpreterà il ruolo di Diabolik, Eva Kant sarà Miriam Leone, Valerio Mastandrea l'ispettore Ginko e Monica Bellucci la duchessa Altea.