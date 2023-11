Tutti pazzi per la cioccolata, piazza Sant’Antonio torna “CioccolatiAmo”

TRIESTE - Dopo il grande successo delle passate edizioni, ritorna anche quest’anno “CioccolatiAmo”, la rassegna a ingresso libero dedicata al cibo degli dei in piazza Sant’Antonio a Trieste. Tante golosità e tanto cioccolato per tutti e Artisti in vetrina con i Maestri cioccolatieri di Perugia e la Prima Fabbrica Culturale del Cioccolato Itinerante in Europa, dove poter assistere dal vivo all’intero ciclo di produzione del cioccolato e a disposizione per visite guidate, gratuite, delle scuole di Trieste ed (ex) provincia. Tra i tantissimi appuntamenti proposti, spicca il Laboratorio per bambini. In collaborazione con l’Artigiano Perugino è previsto inoltre un ricchissimo calendario di incontri con Maestri cioccolatieri (con laboratori per la creazione delle praline di cioccolato). L’appuntamento, organizzato da Flash Srl., si terrà dal 3 al 5 novembre 2023. In una tensostruttura riscaldata, aperta dalle 9 alle 21 anche in caso di maltempo con ingresso libero, si potrà assaggiare, ammirare e acquistare ancora una volta tutto quanto ruota attorno al dolcissimo mondo del cioccolato. L’inaugurazione con assaggi gratuiti, a cui tutti sono invitati, si terrà venerdì 3 novembre alle ore 11.

Espositori selezionatissimi per tre giorni proporranno al pubblico e ai golosi di tutte le età tutte le possibili declinazioni del cioccolato: praline, tavolette, spezzati, mandorlato, dragèes, creazioni artigianali e artistiche di cioccolato fondente purissimo, tartufi, dolci lievitati a base di cioccolato, pasticceria al cioccolato, cannoli siciliani con crema al cioccolato, liquori, frutta tuffata nel cioccolato fondente e al latte, spalmabili e cioccolato di Modica. Con particolare attenzione pure per i celiaci e per la cultura vegana. I maestri cioccolatieri arriveranno appositamente a Trieste da tutta Italia. Durante l’evento si terrà anche una dimostrazione della lavorazione del cioccolato di Modica con assaggi gratuiti. La Prima Fabbrica Culturale del Cioccolato Itinerante in Europa presenterà la storia, la tecnologia produttiva, il profilo sensoriale e la lavorazione del cacao, che avverrà in cinque fasi. Il comparto “Esperienza: la ciokofabbrica – bean to bar” (dalle fave di cacao al cioccolato), dimostrazione del processo tecnico-produttivo del cioccolato a partire dalle fave fermentate, sarà curato dal Maestro Cioccolatiere Fausto Ercolani.

Pensata soprattutto per i bambini, la “Ciokofabbrica” darà gande spazio alla parte educativa, finalizzata al coinvolgimento didattico delle scuole e in particolare degli alunni delle primarie, con cenni storici sul cacao e l’illustrazione di tutte le fasi lavorative: dalla raccolta alla trasformazione delle fave di cacao. E alla fine, ai bambini verrà fatto assaggiare il cioccolato appena prodotto. Tra gli altri appuntamenti più attesi, lo Showcooking dal titolo “Tecniche di preparazione di torte al cioccolato anche per celiaci”, corso aperto a tutti sempre a cura del maestro cioccolatiere di Perugia Fausto Ercolani, “L'Artigiano Perugino”. Per la gioia di tutti i bambini verrà infine riproposto il Laboratorio “Mani in pasta”. Qui, i piccoli visitatori potranno produrre direttamente i lori biscotti partendo dalle materie prime come burro, farina e zucchero. Il laboratorio rimarrà aperto e a disposizione dei visitatori durante tutto l’orario di apertura della manifestazione. La partecipazione è libera, ma per evitare sovrapposizioni e affollamento si consiglia alle classi delle scuole che vorranno aderire di prenotarsi telefonando a Flash srl. Tel. 040 9235184 o scrivere una mail a: info@flashstand.it.