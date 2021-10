“CioccolatiAmo”, in piazza Sant’Antonio torna la fiera del cioccolato artigianale

Dopo il grande successo delle passate edizioni, ritorna “CioccolatiAmo”, la rassegna a ingresso libero dedicata al cibo degli dei in piazza Sant’Antonio a Trieste. Tante golosità e tanto cioccolato per tutti e Artisti in vetrina con i Maestri cioccolatieri di Perugia e la Prima Fabbrica Culturale del Cioccolato Itinerante in Europa, dove poter assistere dal vivo all’intero ciclo di produzione del cioccolato, a disposizione per visite guidate, gratuite, delle scuole di Trieste e provincia. Tra i tantissimi appuntamenti proposti, spicca il Laboratorio per bambini. In collaborazione con l’Artigiano Perugino è previsto inoltre un ricchissimo calendario di incontri con Maestri cioccolatieri (laboratori per la creazione delle praline di cioccolato e la rivisitazione dei profiteroles). L’appuntamento, organizzato da Flash Srl., si terrà dal 4 al 7 novembre 2021. In una tensostruttura riscaldata, aperta dalle 9 alle 22 anche in caso di maltempo, si potrà assaggiare, ammirare e acquistare ancora una volta tutto quanto ruota attorno al mondo del cioccolato.

La partecipazione è libera, ma per evitare sovrapposizioni e affollamento si consiglia alle classi delle scuole che vorranno aderire di prenotarsi telefonando a Flash srl. Tel. 040 9235184 o scrivere una mail a: info@flashstand.it. A CioccolatiAmo sarà presente per la prima volta anche il caffè per un piacevole e centrato binomio all’insegna del gusto tra la perfetta tazzina di caffè e la dolcezza del cioccolato. L’Antica Tostatura Triestina è da sempre concentrata sul fornire la più alta espressione di piacere nel gustare una tazza di caffè. La ricerca dell'equilibrio gustativo che si può ritrovare nelle sue miscele parte da una profonda conoscenza dei paesi in cui le piante di caffè vengono coltivate, percorrendo un viaggio che dal sud est asiatico passa per l'Africa, attraversa l'America centrale e termina in America latina.