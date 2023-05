Dalla terrazza della Questura all'interno di una barca a vela: ecco la mappa di “In City Golf"

TRIESTE - Annunciata ufficialmente la mappa dell’evento internazionale “In City Golf Trieste 2023 presented by Modbar”, la manifestazione in programma il 19 e 20 maggio nel centro cittadino. Tra le 18 buche che vedranno sfidarsi giocatori di tutto il mondo, alcune sono particolarmente spettacolari. Le palline saranno lanciate dalla terrazza della Questura al centro del Teatro Romano, e ancora dalle Rive all’interno di una barca a vela ormeggiata, e poi da una parte all’altra del canale in Ponterosso. Tra i colpi più originali anche i lanci che dovranno finire all’interno di una betoniera posizionata in piazza della Borsa o dentro una Porche parcheggiata. I concorrenti dovranno affrontare anche altre prove di precisione e di velocità, saranno chiamati, ad esempio, a colpire alcune reti nel tempo più breve possibile o ad abbattere una serie di birilli, come nel gioco del bowling.

In arrivo giocatori da tutto il mondo

Ad affrontarsi saranno 72 appassionati di golf in arrivo da Stati Uniti, Slovenia, Portogallo, Austria, Germania, Olanda a naturalmente dall’Italia. La buca 18, in piazza Unità d’Italia, darà la possibilità a tutti di provare. “Siamo molti contenti di portare per la prima volta l’evento qui - sottolinea l’organizzatore Kurt Anrather - Trieste è splendida e abbiamo riscontrato una grande collaborazione in tutti i soggetti coinvolti nella manifestazione, penso ad esempio alla Questura, che ci darà la possibilità di realizzare un lancio incredibile dalla terrazza. I giocatori hanno risposto con grande entusiasmo e l’evento garantirà anche una vetrina speciale per la città. Ci sarà un approfondimento televisivo del canale Orf e diversi giornalisti arriveranno dall’estero per seguire la competizione”.

La testimonial

Testimonial la campionessa della disciplina Giulia Sergas, golfista triestina conosciuta a livello internazionale. E saranno presenti anche autorità e imprenditori da tutta Europa. Tra i giocatori anche l’assessore regionale Fabio Scoccimarro.

Il programma prevede venerdì sera alle 20 la presentazione di “Southwest Greens Central Europe IN CITY GOLF Trieste 2023” alla Club House Caffè degli Specchi in piazza Unità d’Italia. Sabato appuntamento sempre in piazza, quando alle 10 arriveranno gli ospiti e alle 11 il torneo inizierà, proseguendo fino alle 17. In serata è previsto un aperitivo e una cena di gala riservati a sponsor e partecipanti, con le premiazioni ufficiali.

Curiosità

Curiosità, le palline utilizzate per l’evento saranno ben 5mila, realizzate in un materiale speciale, una sorta di gomma piuma. A raccogliere quelle che finiranno in acqua sulle Rive ci sarà il prezioso supporto di alcuni mezzi della Guardia Costiera, mentre sul canale di Ponterosso l’aiuto verrà fornito da alcuni canottieri. Sul percorso una squadra di studenti del Da Vinci-Carli-Sandrinelli, dell’indirizzo turistico, accompagnerà i giocatori tra una buca e l’altra.