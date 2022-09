"Cocktail week", a Trieste arriva il festival dedicato al bere bene

Si terrà dal 12 al 18 settembre la prima edizione della "Trieste Coktail week", manifestazione dedicata alla cultura del bere bene e dell'arte della miscelazione. Per una settimana, nel centro cittadino, vi aspettano dodici cocktail bar pronti ad ospitare eventi, workshop e degustazioni. Nel corso della manifestazione verrà inoltre presentata una drink list ufficiale dagli organizzatori a cui ogni locale aggiungerà una propria creazione che verrà premiata a fine manifestazione.

Main sponsor della kermesse sarà Nonino, storica azienda distillatrice del Friuli Venezia Giulia, premiata nel 2020 come Spirit Brand of the Year da Wine Enhusiast. Altri sponsor locali che troveranno spazio all'interno della drink list sono Xedequa e Still, mentre fungeranno da sponsor tecnico Bloom Specialty Coffee con la presenza di alcuni cocktail al caffè, Redbull organics per la parte dedicata ai sodati e Domina Venti, nuovo marchio locale di Vodka.

L'evento è realizzato con il supporto di Fipe Trieste e Confcommercio ed è promosso da Freshmedia, agenzia di comunicazione ed organizzazione eventi di Alberto Polojac e Filippo Vidiz. “In un momento storico così difficile per tutti ed estremamente complesso per il settore bar e ristorazione - commenta Alberto Polojac, direttore creativo dell'evento – vogliamo lanciare un segnale di ripresa e unità e portare una sferzata di energia positiva e passione, ingredienti indispensabili per trainare un'attività dietro il bancone”.

La Cocktail week

La settimana entrerà nel vivo nel weekend con la presentazione di Ginterior, Premium Old Tom Ginmade in Trieste da Xedequa del venerdì 16 presso il Pier The Roof e si concluderà il 18 settembre alle 19 con il main event di Valeria Bassetti, co-fondatrice dell'azienda Drink-It e punto di riferimento delle nuove generazioni di donne bartender. “Drink-It, la storia di un'idea” il titolo della sua presentazione presso la splendida cornice del Berlam Coffee Tea & Cocktail all'interno dell'hotel Double Tree by Hilton di Trieste.

La sera di sabato 17 alle 18, sempre Valeria, vera guest star dell'evento, guiderà il dibattito intitolato “Una donna al bancone – non chiamateci Barlady” a cui seguirà il Nonino Night Shift Party presso l'Antico Caffè San Marco.

I bar aderenti

Berlam Coffee Tea & Cocktial

Antico Caffè San Marco

Hydro City

Bar buffet Borsa

Barcollo

Mast

Retrò

040 Social food

Draw

Pier The Roof

Puro

Harry's Bistrò & Bar