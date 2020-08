Commemorazione del 104esimo anniversario del sacrificio di Nazario Sauro

Lunedì 10 agosto, nella ricorrenza del 104° anniversario del sacrificio di Nazario Sauro (Pola 10.8.1916), si svolgeranno le tradizionali iniziative commemorative indette dal Comitato per le Onoranze a Sauro e dall'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, in collaborazione con il Comune di Trieste e con Enti, Istituzioni, sodalizi patriottici e sportivi, associazioni e realtà rappresentative del mondo dell'Esodo dalle terre dell'Adriatico orientale.

Gli appuntamenti principali, che quest'anno si svolgeranno in una veste ridotta nel rispetto delle vigenti norme di contrasto e contenimento del “Covid-19”, prevedono – secondo il programma predisposto dal Comitato Onoranze - alle ore 18 la deposizione di fiori al cippo al Parco della Rimembranza, a San Giusto, e quindi, alle ore 19, la deposizione ufficiale di una corona d'alloro al monumento all'eroe capodistriano collocato in piazzale Marinai d’Italia, davanti alla Stazione Marittima. Alla cerimonia al Monumento in piazzale Marinai d’Italia sarà presente il Sindaco di Trieste.