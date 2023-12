"Compito" di Adrian Paci per Trieste Contemporanea

L’idea per il progetto espositivo triestino, proposto al grande artista albanese dalla curatrice Giuliana Carbi Jesurun, nasce dall’invito avuto da Adrian Paci da parte della Comunità di Sant’Egidio di Roma a partecipare ad un laboratorio artistico con giovani provenienti dalla periferia e persone con disabilità. La mostra prende avvio (e il suo titolo) dall’occasione di incontrare nel laboratorio un ragazzo, Maurizio, che, mentre componeva un diario con segni indecifrabili, alla domanda «perché scrivi?» aveva risposto: «scrivo perché questo è il mio compito». A Trieste saranno esposti alcuni dei lavori di questa nuova emozionante serie artistica di Adrian Paci: una identificazione con le tracce del diario di Maurizio e un dialogo profondo, fatti di disegni, opere su tela, tavolette su fondo oro. Una relazione che da Trieste si inoltra anche in altri territori del segno immaginando le pagine che Maurizio scrive come se fossero partiture musicali. Nasce così l’importante componente sonora che caratterizza la mostra triestina, grazie alla collaborazione dei compositori Kolë Laca, Lodi Luka e Admir Shkurtaj. «Di sicuro il dilemma della relazione tra ciò che deve essere espresso e ciò che può e non può essere espresso mi seguirà ancora a lungo, come l’attrazione e l’affetto che provo per coloro che vivono all’interno di questa tensione e contraddizione», dice Adrian Paci nel testo che accompagna l’esposizione per Trieste Contemporanea, e aggiunge: «forse la mia è più di una semplice attrazione, dentro di me vive uno di loro».

Adrian Paci (nato a Scutari, Albania nel 1969) ha studiato pittura nell’Accademia di Belle Arti di Tirana. Nel 1997 si e? spostato a Milano dove vive e lavora. Nella sua carriera artistica ha avuto mostre personali in varie istituzioni internazionali tra le quali: Haifa Museum of Arts (2022); Kunstalle Krems (2019); Galleria Nazionale delle Arti, Tirana (2019); Chiostri di Sant'Eustorgio, Milano (2017); Museo Novecento, Firenze (2017); MAC, Muse?e d’Art Contemporain de Montre?al (2014); PAC, Padiglione d’Arte Contemporanea, Milano (2014); Jeu de Paume, Parigi (2013); National Gallery of Kosovo, Prishtina (2012); Kunsthaus Zurich, Zurigo (2010); Bloomberg Space, Londra (2010); CCA, The Center for Contemporary Art, Tel Aviv (2009); Museum am Ostwall, Dortmund (2007); MoMA PS1, New York (2006); Contemporary Arts Museum, Houston (2005). Tra le varie mostre collettive, i lavori di Adrian Paci sono stati esposti alla 48a e 51a edizione della Biennale di Venezia (rispettivamente nel 1999 e 2005); alla 15a Biennale di Sydney (2006); alla 15a Quadriennale di Roma, dove ha vinto il primo premio (2008). I suoi lavori si trovano in numerose collezioni pubbliche e private. Adrian Paci insegna alla Nuova Accademia di Belle Arti, NABA, Milano. Ha insegnato all’Accademia Carrara di Belle Arti di Bergamo (2002-2006), allo IUAV di Venezia (2003-2015) e all’EPFL, École Polytechnique Fédérale di Losanna (2020-2021). Immagine: Adrian Paci, "Compito #12", 2023, tempera su foglia d’oro su tavola, 29×42×2,5 cm (fotografia di Marino Jerman, courtesy l’artista)