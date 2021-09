Doppio concerto ai castelli di Miramare e Duino

Doppio appuntamento anche questo fine settimana con i “Concerti al Castello 2021”, rassegna di musica da camera nei più affascinanti castelli della Regione. Sabato 11 settembre alle ore 19.30 al Castello di Miramare, un duo di raro ascolto per violoncello e fagotto vedrà impegnato il violoncellista Luca Provenzani e il fagottista Paolo Carlini, prime parti dell’Orchestra della Toscana, in un programma dal titolo “Bassi...ma non troppo” su musiche di Mozart, Bach, Rossini. Domenica 12 settembre alle ore 11.00 al Castello di Duino, il duo Ruzzier-Pisapia, basso e pianoforte e la voce recitante di Amy Canciani per un programma dal titolo “Culture e Tradizioni”. Prenotazione obbligatoria:

- sabato 11 settembre ore 19.30 Castello di Miramare artemusica2011@hotmail.it

- domenica 12 settembre ore 11.00 Castello di Duino 040 208120 www.associazionearteemusica.it

Facebook: Associazione culturale Arte e Musica