Al via i "Concerti al castello" a Miramare e a Muggia

Concerti al Castello “L’Opera in Salotto” a Miramare Recital per chitarra al Castello di Muggia Sabato 24 settembre alle ore 20.00 al Castello di Miramare, il dodicesimo appuntamento con la musica da camera di “Concerti al Castello 2022”. Protagonista della serata l’Accademia flautistica di Genova con Federico Vallerga e Davide Calcagno impegnati in un programma dal titolo “L’Opera in Salotto” su musiche di Bach, Mozart, Verdi, Rossini. Domenica 25 settembre ore 11.00 al Castello di Muggia “Melodia e Modernità”, recital della chitarrista Maria Ivana Oliva su musiche di Giuliani, Paganini, Carulli, Verdi, Gragnani.

La prossima settimana, domenica 2 ottobre ore 18.00 a Palazzo Lantieri di Gorizia, “Violino Romantico” con il duo Arena-Munafò. Prenotazione obbligatoria : arteemusica2011@gmail.com ingresso € 10, gratuito per i giovani sino ai 18 anni www.associazionearteemusica.it Facebook : Associazione culturale Arte e Musica