Oltre ventimila al Rocco per la data zero di Ultimo

TRIESTE - Oltre ventimila ieri ad assistere al primo concerto di Ultimo, data zero del suo tour. Ad accompagnare il giovane artista Joel Ainoo alle tastiere, Manuel Boni alla chitarra, Jacopo Carlini al pianoforte, Mylious Johnson alla batteria, Raffaele “Rufio” Littorio alla chitarra, Silvia Ottanà al basso, Andrea Innesto al sax, Pierluigi Potalivo alla chitarra e ai cori, Chiara Di Benedetto ai violoncello, Tommaso Belli e Alessia Giuliani al violino, Marco Venturi alla viola, Davide Albrici al trombone, Alessandro Bottacchiari alla tromba, e Alice Tombola ai cori. Un palcoscenico imponente (60 x 22 metri), 900 metri quadrati di ledwall a dominare le retrovie per un’altezza di 18 metri, un massiccio impianto luci (più di 600 corpi illuminanti), e i visual sviluppati da Galattico hanno traghettato gli spettatori nel mondo dei testi del cantautore: tra i brani Racconterò di te, Quel filo che ci unisce, Occhi lucidi, Quei due innamorati, Altrove, I tuoi particolari, Giusy, Piccola stella, Pianeti.

Al live numero zero di Trieste seguirà una doppietta al Maradona di Napoli (8-9 giugno, la prima sold out), bis anche a Torino (15-16 giugno, la prima sold out) e, per il secondo anno di fila, tripletta all’Olimpico di Roma (22-23-24 giugno, le prime due sold out). Tappa unica in Sicilia il 28 giugno allo Stadio San Filippo di Messina (sold out) e un concerto, già esaurito, il 6 luglio allo Stadio Euganeo di Padova.

fotogallery by Giovanni Aiello