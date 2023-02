Il cantautore triestino Puntino torna in scena con “Un bimbo ancora al pianoforte”

Dopo il successo di “Da piccolo - un bimbo al pianoforte",

il fortunato giro di concerti teatrali – di cui uno sold out –

con una data in diretta nazionale radio e streaming su Radio Capodistria, il cantautore triestino Puntino, torna con un nuovo recital il 25 febbraio alle ore 21:00 nella Sala dell’Associazione Love Alla Coque in Via Vasari 19 Trieste

Una voce, un pianoforte e la vita che scorre: sono questi gli ingredienti di “Da piccolo - un bimbo (ancora) al pianoforte", il ritorno del viaggio in musica del giovane cantautore Puntino.

Un recital assolo intriso di suggestioni su una storia di crescita, di non-crescita e di ricerca del proprio bambino interiore, che attraversa tematiche profondamente attuali come il cambiamento climatico, la discriminazione, l’autodeterminazione e la voglia di vivere ogni giorno una nuova e bellissima infanzia.

Saranno 20 le canzoni in scaletta, per la prima volta quasi tutte inedite e in anteprima esclusiva. Tra queste il nuovo singolo “A dopo”, dedicato al padre prematuramente scomparso, in uscita il 24 febbraio 2023, il primo singolo “Capricci”, pubblicato su tutti i digital store il 31 maggio 2022, i tre successi di Indaco Duo dal 2019 al 2021, di cui PUNTiNO è principale autore e compositore, ed altri grandi brani di musica popolare italiana e non, che per tema, intenzioni e significati, si incastreranno in questo racconto di musica e parole.

“Da piccolo - un bimbo (ancora) al pianoforte" è prodotto da Simone Forte, con il supporto audiovisivo di Elisabetta Cancelli e Armando Casalino.



Brano traino di questo secondo atto del progetto “Da Piccolo” è il nuovo singolo “A dopo”. Due parole comuni che ognuno ha pronunciato centinaia di volte ma che in questo triste racconto assumono una tinta più scura: è l’ultima frase d’affetto che si scambiano un padre ed un figlio credendo di ritrovarsi qualche ora dopo, ma quel dopo non c’è e rimane soltanto un’assenza tagliente e spiazzante. È questo il tema di “A dopo”, una ballad intensa ed emozionante – interamente suonata e cantata da PUNTiNO – dedicata al padre scomparso improvvisamente a settembre 2022, che sviscera il dolore di una perdita così lacerante, ne analizza le sensazioni e si interroga sullo scorrere del tempo, tiranno e spietato.

Una presa di coscienza dove emerge tutta la sensibilità autoriale del cantautore ventenne, la melodia viaggia tra un ricordo che ferisce – che però è tutto quello che resta – ed una flebile speranza per un futuro nel quale tutta la desolazione per un’ingiusta distanza troverà forse il senso nel voler continuare a vivere con l’assurda certezza di sapere che un giorno ci si rivedrà. Perché non è stato un addio, ma soltanto un a dopo.



Puntino - all’anagrafe Simone Forte - è un cantautore triestino classe ’96 che presenta il suo progetto solista nel 2022, nonostante sia in attività, come autore, compositore, cantante, percussionista e tastierista da diverso tempo. Il nome d’arte prende spunto dalla prima ecografia di sua madre alla quarta settimana di gravidanza in cui lui, non ancora formato, sul monitor appariva come un puntino, appellativo che poi divenne il suo soprannome per tutta l’infanzia. Con un puntino sul viso, i capelli blu e il suo sound pop sperimentale che unisce la fresca spensieratezza moderna con il cantautorato impegnato di valore, Puntino corre dritto verso il desiderio di essere un cantastorie per giovani – e non solo – e di ricongiungersi, grazie alla musica, col suo lato bambino. Il suo progetto l’ha portato a conseguire il terzo posto al concorso Jesolo Music Contest 2022 con il brano “Capricci” e in finale al contest canoro nazionale NokepTV, in onda su Sky e ad essere l’artista più giovane ad esibirsi in un concerto completo dagli Studi Hendrix di Radio Capodistria in diretta radio e streaming.

Il suo percorso precedente – in duo come Indaco Duo - conta quasi un centinaio di live tra showcase e concerti in piazze, teatri manifestazioni nazionali, canali televisivi regionali e nazionali, discoteche e club, un’esperienza a Sanremo ed un contratto nel 2021 con Azzurra Music etichetta discografica di artisti del panorama italiano del calibro di Patty Pravo, Riccardo Fogli e Dodi Battaglia.

Compositore e autore dei tre singoli inediti di Indaco Duo, “Tonalità”, “Tinte unite” e “Cromoterapia”, autore di brani portati a Casa Sanremo e al concorso Mia Martini, compositore di tutta la colonna sonora originale del cortometraggio del 2022 “Sul filo del rasoio” diretto da Elisabetta Cancelli e tratto dal racconto omonimo di Clara Besenghi, Puntino ora rinasce e nasce in solitaria con le sue parole e note: con l’accattivante grido punk-pop di “Capricci” – già disponibile su tutti i negozi digitali e in rotazione radiofonica – la commovente dedica al papà di “A dopo”, il viaggio di Puntino mira al non confondersi nella massa, ma a muoversi all’interno di essa con la saggezza di un musicista e showman innovativo e con la curiosità di un bambino sempre in cerca di idee, ed emergere come qualcosa di nuovo