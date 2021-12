Raf e Tozzi portano i successi senza tempo al Rossetti

Prosegue e fa finalmente tappa a Trieste “Due – La nostra storia”, l’atteso tour che celebra i successi di due grandi della musica italiana, Raf e Umberto Tozzi, di nuovo uniti sul palco per presentare le canzoni che hanno fatto sognare intere generazioni. L’appuntamento con Raf e Tozzi a Trieste è dunque per lunedì 20 dicembre al Politeama Rossetti, con inizio alle 21.00. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Politeama Rossetti di Trieste, sono ancora disponibili sul circuito Ticketone e alle biglietterie del teatro (www.ilrossetti.it). Il concerto è il recupero del 10 aprile e del 27 ottobre 2020 e del 21 maggio 2021, i biglietti già acquistati rimangono validi per la data del 20 dicembre. Tutte le info su www.azalea.it.

Raf e Umberto Tozzi, due repertori indimenticabili, rivisitati a due voci, uniti all’atmosfera intima dei teatri, che si scalderà grazie a una scaletta straordinaria, in cui non potranno mancare i loro grandi successi, da “Gloria” a “Self Control”, da “Si può dare di più” a “Cosa resterà degli anni 80”, da “Infinito” a “Ti amo”, ma anche “Ti pretendo”, “Gli altri siamo noi”, “Il battito animale”, “Immensamente”, il loro ultimo brano a due “Come una danza” e molti altri, tra cui la super hit, “Gente di Mare”. La loro avventura a due è iniziata nel 2017 quando, all’Arena di Verona, Raf e Umberto Tozzi si sono ritrovati all’anfiteatro in occasione del concerto-evento di Tozzi “40 Anni Che Ti Amo”, e travolti dall’entusiasmo hanno deciso di tornare a collaborare, di cantare insieme, di condividere lo stesso palco.