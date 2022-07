Grande successo per il concerto di Goran Bregovich: 1500 persone a San Giusto (FOTO)

Grande successo per il concerto sold out di Goran Bregovich ieri sera, sabato 23 luglio, al Castello di San Giusto, nell'ambito del festival “Hot in the City” (all’interno di Trieste Estate). 1500 presenti hanno ballato per due ore sulle note del musicista e compositore di Sarajevo accompagnato dalla sua Wedding and Funeral Band – trombe, tromboni, grancassa, clarinetto, sassofono e voci bulgare – un mix dei suoi storici successi e brani tratti dai suoi album più recenti, con qualche anticipazione sul nuovo progetto che uscirà nel 2023.