Orchestra di Fiati Arcobaleno, la grande festa per i primi 30 anni

Per i 30 anni dalla sua fondazione, l'Orchestra di fiati Arcobaleno ha organizzato un programma di concerti per festeggiare con il suo pubblico. Dopo un anno di grandi successi come gli spettacoli Woman, Carnival, il concerto al Ricreatorio Lucchini e Note sotto le stelle, L’orchestra di fiati chiuderà i festeggiamenti per il trentennale con il concerto 30 Anni Insieme che avrà luogo domenica 27 novembre alle ore 17 presso il Teatro Stabile Sloveno in via Petronio 4. Sul palcoscenico troveranno posto i quaranta componenti attuali dell'orchestra, accompagnati dai musicisti che ne hanno fatto parte nel corso dei trenta anni, solisti, cantanti e ballerini, il tutto diretto dal Maestro Erik ?erjal. Salirà sul palco anche l’Orchestra Arcobaleno Junior composta dagli allievi della scuola di musica dell’associazione e i ballerini dell'ASD Ventaglio seguiti dalla coreografa Yana Doshchenko in Rivano.

La scaletta

Il repertorio della serata, diviso in due parti, sarà molto vario e abbraccerà i grandi successi dalle diverse sonorità che i componenti dell’Orchestra hanno suonato nel corso degli anni, come AFRICA: Ceremony, Song and Ritual di Robert W. Smith in cui le percussioni evocheranno atmosfere africane, CELTIC FLUTES di Kurt Gable, brano che verrà dedicato al primo Maestro dell'orchestra Ennio Krisanovsky, in cui si esibiranno i due flauti solisti Tommaso Dionis e Arianna Russolo, ARABESQUE di Samuel R. Hazo dove ballerini accompagneranno le sonorità da 1001 notte. Ma anche grandi classici come PAROLE, PAROLE resa famosa da Mina e interpretata in questa occasione dai cantanti solisti Maddalena Murano e Daniele Tripaldi.

Come acquistare i biglietti

I biglietti per l’evento saranno acquistabili sul sito internet di TicketPoint, presso il punto vendita di Corso Italia 6/c a Trieste dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19.00 o in alternativa da un'ora prima dello spettacolo presso il teatro. Dopo questo appuntamento l'orchestra ha in programma un concerto di beneficenza a favore del' associazione Amici Hospice Pineta in collaborazione con il Gruppo Teatrale La Barcaccia che si terrà sabato 17 dicembre alle ore 20.30 presso il Teatro dei Salesiani di via dell'Istria n.53 Per maggiori informazioni potete seguire le seguenti pagine:

https://www.orchestra-arcobaleno.it

https://www.facebook.com/OrchestraArcobalenoTrieste